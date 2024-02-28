Thursday, 29 February 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رحلة البحث عن الإعلامي

2/28/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) استمتعنا الأسبوع الماضي في مناسبة إعلامية خالصة انطلقت بالحديث عن منظومة الإعلام في ظل رؤية المملكة 2030 مرورا بتحديات الإعلام محليا وإقليميا وعالميا والرؤى المستقبلية. والحديث في هذا التجمع الرائع شمل أيضا التحالفات والاندماجات والتصورات التي سيكون عليها الإعلام في المستقبل. أما الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإعلام الحديث والإعلام ودوره في الأزمات والقضايا السياسية هي الأخرى مواضيع كانت لها بصمة واضحة في منتدى الإعلام السعودي. والترفيه والرياضة والفنون وغيرها الكثير وجدت مكانها في أجندة المنتدى. هذه العناوين والمحاور التي وجدت من يغذيها ويشبعها بالحديث من قبل أسماء مرموقة محلية وعالمية كل في مجاله. أما الحضور كما كان يليق بهذه المناسبة فعدد المسجلين في المنتدى تجاوز الآلاف ما بين مختصين ومهتمين وغيرهم. يبدو المشهد مثاليا في جميع زوايا.
تراجعت خطوات وتأملت الأجندة العميقة المتنوعة، أخذت أبحر في وجوه الحاضرين وبشرود ذهني مستحب قلت بلا وعي (الحين منهو الإعلامي؟) كان سؤالا عفويا ومباشرا أجمعت عليه بنات أفكاري دون اتفاق مسبق وللوهلة يبدو سخيفا، لكن المؤثرين الحاضرين في المنتدى كانوا مقتنعين أنهم إعلاميون، الأكاديميون المختصون دون ممارسة كذلك يزعمون أنهم مؤثرون، بل وبثقة واضحة على ممشاهم ومظهرهم، من يمارس الجنون ويأخذ دور المهرج بشكل مزمن في تطبيق تيك توك مؤمن تماما بأنه إعلامي! ما بين مختص وممارس ومهتم ودخيل ومتطفل ضاعت طاسة الإعلامي. فقد يتسرب داخل المختص الممارس للإعلام الإحباط بأن يكون بكفة واحدة مع شخص يقوم بألعاب خفة بورق اللعب (البلوت) في أحد المهرجانات فكلاهما دخل ببطاقة تحمل اسمه ثم تحتها (إعلامي).
هناك في العالم البعيد حيث الاحترام والتقدير لمهنة الإعلام يطلق هذا المسمى على من يعمل في مهنة إعلامية وتحديدا في الوسائل الثلاث الصحف والتلفزيون والإذاعة والبعض يفصلها لإعلامي وصحفي كمسميات لمن يعمل في هذه المهن. ومن لديه حسابات ومتابعون كثر يطلق عليهم مؤثرون، أما من يحلل مباريات بالصراخ يسمى مشجعا وإن بالغنا قلنا محلل. أما أن تتداخل هذه المسميات كلها وترتمي تحت مظلة الإعلام فهذه فوضى هادمة لمنظومة الإعلام لما فيها من ذوبان لحدود أخلاقيات المهنة، ومحبطة للمختصين والممارسين في المجال الإعلامي. الإعلام المجال الوحيد الذي يقبل هذا الكم من الدخلاء فنحن لا نشاهد دخلاء في مجال الطب والهندسة وغيرها من المجالات.

MENAFN28022024000089011017ID1107914476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث