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الفساد الإداري وما أدراك ما هو

2/28/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al Watan) لا شك أن السعودية قفزت قفزات جبارة في عهد الرؤية في مكافحة الفساد، إذ انقلبت الصورة 180 درجة،
فبعد أن يأس البعض من الفساد في الفترة الماضية، حتى إن البعض بدأ يتعايش معه واعتبره شيئاً طبيعياً كأنه من المسلمات، وكان البعض يقول لنا عندما نكتب المقالات عن الفساد قبل سنوات إنك تنفخ في قربة مثقوبة! والفساد موجود في كل مكان، والحمد الله استمررنا رغم المحبطين إلى أن جاء عهد الرؤية وعهد العزم والحزم، وبدأت حملة شرسة لمكافحة الفساد بقيادة سمو ولي العهد، وما قصة الريتز ببعيدة، فهي تعتبر علامة فارقة بين مكافحة الفساد ومثال ساطع بأنه لا أحد سينجو من الفساد، وكتبنا وقتها عن الريتز ورمزيته وأهميته، وحدث الذي كان البعض يدعي أنه مستحيل، وبدأت تنظف البلد من الفساد المالي ووضعت كل الأدوات والإمكانات لتمكين هيئة مكافحة الفساد نزاهة من القيام بعملها على أتم وجه، واستمرت نزاهة في مطاردة الفاسدين حتى أصبحت كابوساً يؤرقهم، ونستطيع القول إن هناك نجاحًا باهرًا لمكافحة الفساد المالي الذي أصبح نادر الحدوث، الآن بقي النوع الثاني من الفساد الذي لا يقل خطورة عنه بل قد يزيد عليه خطورة، وهو الفساد الإداري، فالفساد الإداري بشع ويخرب الأوطان،
لكن مشكلته أنه كالزئبق صعب الإمساك به أو إثباته، فهو ليس كالفساد المالي هناك بينة واضحة وأدلة موضوعية يمكن إثباتها، بينما الفساد الإداري متقلب الوجوه والاتجاهات والشكل ويصعب اكتشافه ومن ثم يصعب إثباته،
لكن أثره على المجتمع قد يزيد خطورة عن الفساد المالي، لأن الفساد المالي قد يكون حالة مؤقتة أو وقت معين بينما الفساد الإداري مستمر وينهش في مقدرات الوطن ويخرب تطور البلد.
يقال إن إحدى الإستراتيجيات لتدمير الاتحاد السوفيتي سابقًا وسقوطه كانت من خلال وضع الإنسان غير المناسب في مكان مناسب مما يؤدي إلى شلل وتخريب في الموقع ومع كثرة الفاشلين والتخريب مما يؤدي لاحقًا إلى سقوط النظام، وهذا الإنسان غير الكفؤ عند تعيينه سيحرص على إحضار أناس غير أكفاء أقل منه ليتمكن من التحكم، فينحدر المستوى ككل ومن ثم تستمر الدائرة هكذا دواليك وتخرب المنظومة كاملة. إن تطور البلدان وتقدمها أشبه ما يكون بآلة ضخمة مكونة من مئات التروس، إذا خرب ترس واحد توقفت بقية الآلة أو تأخرت عن القيام بعملها، فما بالك إذا كان هناك أكثر من ترس خربان أو ((مصدي)) أو مسوس فتتعطل الآلة كلها ومن ثم يتوقف تطور البلدان.
لذلك دائمًا نحذر من الفساد الإداري، صحيح أن الفساد المالي سيسرق البلد لمرة أو عدة مرات لكن أثره إلى حد ما محدود بإطار معين، أما الإداري فالمكان أو المنصب أو الترس المسوس أو ((المصدي)) أو الخرب سيبقى في مكانه لأعوام وسيخرب ويدمر المنظومة ككل.
قد يقول قائل كيف نكتشف الفساد الإداري، الموضوع صعب لكن إلى حد ما ممكن تحجيمه من خلال وضع بعض القواعد المهمة التي ستقوم بجعل الفاسد الإداري صعب، قد يقول قائل إنه عندما يأتي مسؤول معين فإنه يريد جلب الناس أو الفريق الذي كان يتعامل معهم والناس الذين يفهمونه، وهذا شيء معروف ومفهوم والمسؤول يريد أن يحاط بفريق يثق فيه ويعرف طريقة عمله وماذا يريد.
لكن الكارثة تكون في مشكلتين أساسيتين وهما ((الباراشوت)) و((التحويلة))، أما الباراشوت فهو أن يأتي أحدهم إلى المنصب بدعم أو توصية من أحد في الإدارة لكن مؤهلاته وشهادته وخبرته لا تؤهله حتى لشغل نصف المنصب! التوصية قد تكون مهمة لكن لا تعني القفز وإحضار أشخاص غير مؤهلين وإطلاق لقب ((استقطاب))، علم الاستقطاب في كل العالم يأتي لكفاءات استثنائية أثبت نجاحها ولديها تاريخ في النجاحات وليس فقط القفز من مكان إلى آخر، الاستقطاب يكون من خلال تاريخ من الإنجازات والنجاحات وليس تاريخًا من تعدد الوظائف السابقة، أما التحويلة فهي إحضار موظفين وبين قوسين ((استقطابهم)) وهم كانوا لفترة وجيزة فقط في إحدى المؤسسات الاستشارية أو الشركات العالمية المعروفة والقول إنهم خبراء أو موهوبون، مثلًا موظف عمل في أحد البيوت الاستشارية العالمية لسنة أو سنتين أو بعض الوقت فإنه لا يعتبر خبيرًا في المجال، الخبير معلوم تعريفه ومدته، والأهم ماذا أنجز وما هي نجاحاته على أرض الواقع حتى يصبح مستشارًا أو خبيرًا، لحل هذه المعضلة أعتقد أن الأفضل هو وضع عدة آليات متفق عليها.
لا نمانع أن أحد المسؤولين يرشح أو يوصي بأحد الموظفين لوظيفة معينة، لكن سيرة الموظف الذاتية تراجع من عدة جهات مثل مكافحة الفساد -نزاهة وإعطاء ((نسخة)) أو ((سي سي)) للعلم والاطلاع حتى لا تتأخر عملية التعيين لكن إذا وجدت إحدى هذه الجهات أن ليس هناك تناسب بين الوظيفة والخبرات تسأل وتستفسر عن الموضوع. أيضا نعتقد وبقوة أن من أهم عوامل النجاح في الاستقطاب والتعيين هو: الإنجازات السابقة والنجاحات الملموسة السابقة، شخصيًا أكثر شيء يهمنا عندما ننظر لسيرة ذاتية لشخص ما، أن أرى ما هي إنجازاته الملموسة ونجاحاته السابقة المعروفة وأيضًا المبادرات الإبداعية التي عملها سابقًا والمهارات، أما بقية الأمور فقد تكون مهمة لكن لا تأخذ الوزن الأكبر على الأقل لدينا.
بينما إذا تعددت المناصب السابقة ومن مكان إلى مكان دون تحقيق شيء ملموس، فهذا لا يدل على الخبرة، فربما يكون هذا المنصب الذي يقدم عليه مجرد محطة انتقالية كالسابق دون إنجاز يذكر فلن تستفيد منه حق الاستفادة، الرؤية وضعت وبنيت على الإبداع الابتكار والاحترافية والسبق والبحث خارج الصندوق فلا يصلح لها إنسان بيروقراطي يكره التغيير.
أتمنى أن يكون هناك تركيز في الفترة المقبلة على الفساد الإداري وأيضًا تشجيع للمبدعين والبحث عن الكفاءات خارج الأطر والقنوات التقليدية، ما شاء الله السعودية ولادة، وفيها كثير من المبدعين والاستثنائيين والموهوبين والمؤهلين، يحتاجون البحث عنهم بطريقة احترافية واستقطابهم، وفي نهاية المطاف أي مبدع أو موهوب يمكن استقطابه، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب سينعكس إيجابيًا على البلد وسيكون ترسًا جيدًا يعمل على تسريع ماكينة التطور والتقدم في الوطن.

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