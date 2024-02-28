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توقيعات المقالة

2/28/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)التوقيع يعني -مما يعنيه- الكلمات القِصار التي يكتُبها الكبار في ذيلِ رسائلهم، فمن توقيعات أبي صالح ابن يزداد بعد أن أنهى مقالتَه لأحدهم: ((ليس عليك بأس ما لم يكن منك بأس))، توقيع (كأنَّه) ((أنت حر ما لم تضر)). ورسائل الكبار -آنذاك- كانت تُمثِّلهم، وتُعبِّر عن مقاصدهم في سياسة الحال والمآل، إلا أنَّ وجودَ التوقيعِ خلفَ الرسائلِ يأخذ طابعَ الحريةِ التي تَسمح للذاتِ في التحرر من تكرار أقوالها وأفعالها وأنماط كتاباتها، فكأنَّ لكلِ مقالةٍ بصمتها من خلال التوقيع! لكن ربما جرى للتوقيعِ ما جرى لغيره حين تغيّر وتحوّل إلى أن يكون إمضاءً للذات؛ كما هي صورتها عند المتلقي (السلطوي) أعني ذلك الذي يُريد ذاتًا تُكرر ألفاظها ومقالَها ومعانيها، أي أن تكون المقالةُ صورةً للذاتِ المعروفة عند المتلقي! وربما مبتدأ هذا التغيير أن صار الكِتابُ نفسُه يُسمى توقيعًا، وذلك لإدخالِ التوقيع ضمن ذات الكاتب، وأسلوبها وأيديولوجيتها المعتادة والمكررة، وقد وصلت ذروتها في السيطرة على الذاتِ الكاتبة، حين جمع ابنُ مالك القمي الرقاعَ التي تُسمّى (التوقيعات المقدسة)، وهي تعني الكتب التي يُؤخذ منها (توقيع) الإمام المنتظر!. هذه الذروة لها صورها المتعددة المختبئة كتلك الأفعال التي تحاسِب الكاتبَ على ما كُتِبَ بلسانِ الشخصيات الأدبية، على سبيل أنَّ الشخصية الروائية ليس لها توقيع خاصّ بها، بل تمثل كاتبها، فأدرجوا الشخصيات ضمن ذات الكاتب، كإدراج التوقيع ضمن الكتاب وذات الكاتب.
وربما أنَّ إحدى السرديات المناسبة لهذه المحاكمة الروائية هي أنَّ القلم كان يُمثّل نفسَه قبل تعدد الأصوات في الوعي الإبداعي، فكانَ له توقيع واحد، ثم لما صار المتلقي يَفهم أنَّ ما يُكتَب -إبداعًا- هو أصوات متعددة، تنفّست الذاتُ وتخلَّصت من بعضِ سجنها، وكتبت بهوامش حريةٍ، ما هو ممنوع عليها. ولنتأمل القولَ القديم (ناقل الكفر ليس بكافر)، هذا القول سلفٌ لتعددِ الأصوات، ولكن سلفٌ حقيقي لا مجازي، بمعنى أنَّ هذا القول جاء من وجود شخصٍ حقيقي قال قول الكفر، فجاء آخر ونقله عنه؛ فكأنَّ الناقلَ روائيّ، ذكرَ قولَ الكفر، لكنَّ المتلقي القديم يعلم جيدًا أنَّ ثمةَ شخصية (حقيقية) قالت القول المحرّم، ومن ثم يُبرؤون الناقل. أما الروائيُّ فحين يَخلِق شخصيةً تقول كلامًا محرمًا، فإنَّ هذا القول إما أن يكون له وجود حقيقي، أو هو مِن خَلْقِ ذهن الكاتب، فإن كانَ الأول فهو ينتمي لما قبل تعدد الأصواتِ المجازي، وإن كان الثاني فإنَّ السلطة الدينيّة لا تُمرره بوصفه تطورًا إبداعيًا وتعددَ أصوات، بل تعدّه من توقيعات الذات، ومن ثَمَّ تحكم على الروائي بالكفر، وهذا ما جرى في محاكمة الروائي السعودي تركي الحمد، حيث لا يُعترف بتعدد الأصوات إلا ما كان صحيح الاعتقاد الموجّه!، أو له وجود حقيقي فيكون كناقل الكفر!.
(2)
ضبط التوقيع من أصعبِ الأشياءِ التي حاولتُها فلم أفلح. قال لي مدير المدرسة: ((يا ولدي، اكتب اسمك، ثم (خربش) عليه وينتهي كل شيء)). ربما فعلًا ينتهي كل شيء بعد أن نُخفي معالم (الاسم)!، وهذه الخربشة يُحفَظ شكلُها، كما لو أنها معادل موضوعي للذات.
أستعيد مقولةَ المدير، بعد أن أتعبتُ (البنك) بتغييرِ التوقيعِ الذي لا أجيده! قلتُ للبنك: اعتمد لي توقيعات عدة! فقال: ((لا يُمكِن؛ لأنك ذاتٌ لا ذوات)). ولكي أخرج من عقدةِ الفشل، حاولتُ أن أشرح لهم المسألةَ من وجهةِ نظر (أدبية)، فطردوني بلطفٍ ونبل.
والآن أردتُّ أن أنتقمَ منهم بكتابةِ المقالة، فالمقالةُ أدبٌ له ذوات لا ذات، وهذا يعني أنَّ لها توقيعات عدة، فـ(شكسبير) كانت له توقيعات ستة، ولهذا قيل إنَّه شخصيةٌ مجازية، وإنَّ من كان يكتب باسمه هو فرانسيس بيكون. و(مجنون بني عامر) قيل إنَّه شخصيةٌ مجازية، لما رأوا أنَّ لقصائده توقيعات متعددة. إذن قد يكون تعددُ التوقيعات لشخصٍ واحد، دليلًا على أنَّه كائن مجازي، وربما هذا ما قصده موظفُ البنكِ لكن لم يَجِد التعبيرَ المناسب. أو أنَّه خاف على مشاعري من قول: إنني كائنٌ مجازي.
أعود للانتقام من البنك، لأبحث عن تعدد ذواتِ المقالة، أي عن توقيعاتها، ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بطرح سؤال: ما معنى أن يُنسَب القول للمقالة، أي أن يُقال (قالت المقالة)، لا كاتبها؟. أظنُّ أنَّ موظفَ البنك لديه إجابة ثمينة، فهو يُحاور بذكاءِ (الإنسانِ الاقتصادي) الذي يَعرف الحقيقة، ويَصنع قوالب للواقع ويُفرِّغ بها ما يُريد، وهو يرى أنَّ ضعفَ إجادة التوقيع دليلٌ على ضبابية الإنسان، ومجازيّته وأنه إنسانٌ سيئ لا يَعرف دربًا للواقع، وما المقالة -عنده- إلا انعكاس للسوق الاقتصادي والاجتماعي! وربما كان على حق، فالاقتصاديون أدرى بأمرنا!. لكنَّ الأهم أننا حين نقول (قالت المقالة) فربما أنَّنا نعترف أنَّ المقالة وسيلة لإخراج الذوات من داخل جوف الكاتب، وأن ذاتَ المبدع مستقلّةٌ عن المقالة، وأنَّ لكلِ مقالةٍ حقيقتها المستقلّة عن المقالة الأخرى، ولا تجمعهما ذاتٌ واحدة إلا إذا كانت تخرج بأنماط آلية. ولا أدري لماذا يَغضب موظف البنك من هذا الظنّ وهو يتعامل مع الآلات؟ أيريد أن تكون المقالات الإبداعية نسخة من العقود البنكيَّة التي تَحتاج إلى توقيعٍ موحّد؟ ربما لديه بُعد نظر، فهو ينتمي للبنك، تلك المؤسسة العريقة التي تُشكِّل (قوة) تسعى لفرضِ ذاتٍ واحدة تُحاسَب على أفعالها، وتتمثّل ما تكتبه؛ فوجود شخص كشكسبير وبالٌ على البنك، لأنه غير قادر إلًّا على التوقيعات المتعدّدة حتَّى لو حاول الانضباط. وربما ذاك شرط المبدع، وشرط أن تكون الكتابة إبداعية، والبنك لا يهمّه ذلك. وربما معه حق!.
التفاتة:
اغتيلت توقيعات المقالة، فاغتيلت الرواية.

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