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الصكوك المشاعة تؤرق مزارعي نجران

2/28/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب العديد من أهالي ومزارعي منطقة نجران بإنهاء قضية الصكوك الزراعية المشاعة التي طال أمدها، وهي التى تم إيقافها ومنع الإفراغ والتجزئة بها بحجة التنظيم، مشددين على أهمية فرز صكوك مستقلة حتى يتسنى للمالك الحصول المخصص له في صك مستقل يمكنه من استخراج قروض زراعية أو عقارية أو تراخيص للحفر أو البناء وكذلك استخراج السجلات الزراعية.
إنهاء المعاناة
يقول المواطن حسن آل منصور، إن حل قضية الصكوك الزراعية المشاعة أصبحت ضرورة متسائلا: لماذا تم منع الإفراغ أو التجزئة ولماذا لا تفرز الصكوك حتى يتسنى لنا الاستفادة واستخراج ما يمكننا الحصول عليه ولاشك أن ذا الأمر أن تم حله سوف يساعد على حل مشاكل الإسكان والحد من ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.
حل سريع
أوضح محمد آل هتيلة أن مزارع منطقة نجران مساحاتها صغيرة ويشترك فيها عدد من الأشخاص ومن حق كل شخص أن يحصل على صك مستقل معبرًا عن تفاؤله بإيجاد حل سريع لها، بينما أكد مهدي بن فتات أن إنهاء المعاناة يحل الكثير من العثرات التي تواجهنا في الحصول على القرض العقاري، فيما قال علي آل كليب إن المشكلة أصبحت عائقًا في تحديد الأملاك والتنظيم وجلب الخدمات لشريحة كبيرة من المواطنين.
معاناة الورثة
أوضح سعيد وسالم اليامي، أن الصكوك المشاعة والصك المشاع هو ما يشترك فيه عدد من الأشخاص أو ورثة فالصك أو حجة الاستحكام لابد من تجزئتها بينهم وعلى طبيعتها سواء كانت زراعية او سكنية، وفيما يخص الحجج الزراعية التي لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف م2 فبالإمكان تجزئتها بين الملاك ويصبح باستطاعتهم استخراج قرض سكني، مشددان على أن حل هذه القضية سيساعد في إيجاد حلول العديد من مشاكل الإسكان والحد من ارتفاع أسعار العقارات.

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