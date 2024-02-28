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7 مناطق تسجل أعلى متوسط مطري في 2023

2/28/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو 106 ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022، والذي بلغ نحو 91 ملم، وما تم رصده خلال 40 عامًا، والمقدر بـ 103ملم.
جاء ذلك في تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023 للوزارة، والذي استعرض مخرجات الشبكة الهيدرولوجية، وآبار المراقبة الدورية، والهاطل المطري، والجريان السطحي، وكميات المياه الواردة والمنصرفة من السدود، بالإضافة إلى حسابات التغذية، ومقدار التغيير في مستويات المياه الجوفية، ودرجات الحرارة، وسرعات الرياح في مناطق المملكة كافة.
متوسط الهطول
أوضحت الوزارة أن توزيع متوسط هطول الأمطار السنوي للعامين 2022 و2023م، مقارنة بمتوسط الهطول خلال 40 عامًا بالمملكة شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت 7 مناطق أعلى متوسط هطول مطري خلال 2023م، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الباحة، جازان، نجران، وعسير التي تلقت أعلى كمية هطول مطري سنوي في 2023م بلغ (621) ملم بمحطة وادي زيد في المنطقة، وكان أعلى هاطل مطري يومي بالمملكة 13 مارس 2023 بـ(148) ملم بمحطة الشقيق في منطقة جازان.
المياه الجوفية
حول نتائج التقرير الهيدروجيولوجي لآبار المراقبة في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بالفترات السابقة منذ عام 1973 وحتى 2023م، تُبين انخفاض ملحوظ في مستويات المياه الجوفية في بعض الطبقات الرئيسية وصل إلى (183) مترًا، وأن هذا الانخفاض يعزى إلى استنزاف كبير في المياه الجوفية من النشاط الزراعي، وإذا استمر انخفاض مستويات المياه في آبار المراقبة فستكون له آثار سلبية على المخزون المائي وجودة المياه مستقبلاً، أما فيما يتعلق بخزانات الدرع العربي، فإن كمية المياه المستنزفة تكون عملية تجديدها بواسطة التغذية الطبيعية، بنسب متفاوتة بناءً على كمية الأمطار المتساقطة.
المناطق الـ 7
01 مكة المكرمة
02 المدينة المنورة
03 القصيم
04 الباحة
05 جازان
06 نجران
07 عسير
بيانات للسدود
- كميات المياه الواردة إلى السدود
1.580 مليون م3 تقريبًا
- المياه المنصرفة من السدود
1.515 مليون م3
- أعلى كمية بسد بيش
151.35 مليون م3
- أعلى كمية للمياه المنصرفة
299.65 مليون م3

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