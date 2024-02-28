7 مناطق تسجل أعلى متوسط مطري في 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو 106 ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022، والذي بلغ نحو 91 ملم، وما تم رصده خلال 40 عامًا، والمقدر بـ 103ملم.
جاء ذلك في تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023 للوزارة، والذي استعرض مخرجات الشبكة الهيدرولوجية، وآبار المراقبة الدورية، والهاطل المطري، والجريان السطحي، وكميات المياه الواردة والمنصرفة من السدود، بالإضافة إلى حسابات التغذية، ومقدار التغيير في مستويات المياه الجوفية، ودرجات الحرارة، وسرعات الرياح في مناطق المملكة كافة.
متوسط الهطول
أوضحت الوزارة أن توزيع متوسط هطول الأمطار السنوي للعامين 2022 و2023م، مقارنة بمتوسط الهطول خلال 40 عامًا بالمملكة شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت 7 مناطق أعلى متوسط هطول مطري خلال 2023م، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الباحة، جازان، نجران، وعسير التي تلقت أعلى كمية هطول مطري سنوي في 2023م بلغ (621) ملم بمحطة وادي زيد في المنطقة، وكان أعلى هاطل مطري يومي بالمملكة 13 مارس 2023 بـ(148) ملم بمحطة الشقيق في منطقة جازان.
المياه الجوفية
حول نتائج التقرير الهيدروجيولوجي لآبار المراقبة في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بالفترات السابقة منذ عام 1973 وحتى 2023م، تُبين انخفاض ملحوظ في مستويات المياه الجوفية في بعض الطبقات الرئيسية وصل إلى (183) مترًا، وأن هذا الانخفاض يعزى إلى استنزاف كبير في المياه الجوفية من النشاط الزراعي، وإذا استمر انخفاض مستويات المياه في آبار المراقبة فستكون له آثار سلبية على المخزون المائي وجودة المياه مستقبلاً، أما فيما يتعلق بخزانات الدرع العربي، فإن كمية المياه المستنزفة تكون عملية تجديدها بواسطة التغذية الطبيعية، بنسب متفاوتة بناءً على كمية الأمطار المتساقطة.
المناطق الـ 7
01 مكة المكرمة
02 المدينة المنورة
03 القصيم
04 الباحة
05 جازان
06 نجران
07 عسير
بيانات للسدود
- كميات المياه الواردة إلى السدود
1.580 مليون م3 تقريبًا
- المياه المنصرفة من السدود
1.515 مليون م3
- أعلى كمية بسد بيش
151.35 مليون م3
- أعلى كمية للمياه المنصرفة
299.65 مليون م3
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