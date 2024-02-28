تجميد حساب سائقي الرحلات الملغاة

(MENAFN
- Al Watan) قضت تحديثات اللائحة المنظمة أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة، التي دخلت حيز النفاذ ابتداءً من الأربعاء، بإيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب 30 يومًا حال إلغائه أكثر من 5 رحلات خلال الشهر. وألزمت الهيئة العامة للنقل - وفقا للتحديثات - العاملين في نشاط الأجرة بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين.
تسهيل الإجراءات
تهدف اللائحة إلى وضع الحلول، ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين، ما يسهم في تحسين التجربة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
امتثال المرخصين
تضمنت اللائحة المحدثة عددا من التعديلات، من أهمها تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، ومعالجة آلية معرفة السائق موقع التوصيل قبل قبوله الطلب أو رفضه، ومعالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قِبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه 5 رحلات ملغية بعد قبولها خلال الشهر الميلادي الواحد، وكذلك إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين، بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة، وتحمل لوحات ((خصوصي)) بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.
كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة، وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار في عملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
أبرز التعديلات
- تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين
- معالجة آلية معرفة السائق موقع التوصيل
- حلول لانتشار ظاهرة إلغاء الرحلة
- إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات
- معالجة ظاهرة ممارسة النشاط بسيارات خاصة
- توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة
- زيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الربط الإلكتروني
MENAFN28022024000089011017ID1107914471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.