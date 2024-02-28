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تجميد حساب سائقي الرحلات الملغاة

2/28/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قضت تحديثات اللائحة المنظمة أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة، التي دخلت حيز النفاذ ابتداءً من الأربعاء، بإيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب 30 يومًا حال إلغائه أكثر من 5 رحلات خلال الشهر. وألزمت الهيئة العامة للنقل - وفقا للتحديثات - العاملين في نشاط الأجرة بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين.
تسهيل الإجراءات
تهدف اللائحة إلى وضع الحلول، ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين، ما يسهم في تحسين التجربة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
امتثال المرخصين
تضمنت اللائحة المحدثة عددا من التعديلات، من أهمها تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، ومعالجة آلية معرفة السائق موقع التوصيل قبل قبوله الطلب أو رفضه، ومعالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قِبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه 5 رحلات ملغية بعد قبولها خلال الشهر الميلادي الواحد، وكذلك إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين، بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة، وتحمل لوحات ((خصوصي)) بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.
كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة، وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار في عملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
أبرز التعديلات
- تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين
- معالجة آلية معرفة السائق موقع التوصيل
- حلول لانتشار ظاهرة إلغاء الرحلة
- إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات
- معالجة ظاهرة ممارسة النشاط بسيارات خاصة
- توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة
- زيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الربط الإلكتروني

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