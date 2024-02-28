فلاتة يعوض غياب المجحد

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله على اللاعب الشاب أيمن فلاتة، لتعويض غياب لاعب الوسط الموقوف محمد المجحد خلال مواجهة الفتح المقبلة، وركز المدرب يايسله في التدريبات على النواحي اللياقية المكثفة تحت متابعة الجهاز الفني، والذي اختتم الحصة التدريبية بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وإجراء مناورات مصغرة على جزء من الملعب.
يأتي ذلك تحضيرًا للمواجهة التي يشهدها إستاد الجوهرة السبت المقبل، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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