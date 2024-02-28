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فلاتة يعوض غياب المجحد

2/28/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله على اللاعب الشاب أيمن فلاتة، لتعويض غياب لاعب الوسط الموقوف محمد المجحد خلال مواجهة الفتح المقبلة، وركز المدرب يايسله في التدريبات على النواحي اللياقية المكثفة تحت متابعة الجهاز الفني، والذي اختتم الحصة التدريبية بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وإجراء مناورات مصغرة على جزء من الملعب.
يأتي ذلك تحضيرًا للمواجهة التي يشهدها إستاد الجوهرة السبت المقبل، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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