رونالدو تبرأ من الإساءة للأندية

(MENAFN
- Al Watan) حققت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، مع لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية شكوى إدارة الشباب ضده، بعدما قام بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الليث، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين وابتسمت للأصفر 3 /2، ما دفع الإدارة الشبابية لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق.
وبينت مصادر أن رونالدو أكد على احترامه لجميع الأندية وأوضح أن الحركة الصادرة بعد الاحتفال تعبر عن القوة والانتصار وليست مسيئة ومعتادة في أوروبا.
وكانت مصادر أكدت أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه لإيقاف كريستيانو لمباراتين، بالإضافة لتغريمه بسبب سلوكه غير الرياضي.
وتعد الحادثة هي الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما ((خرج عن النص)) بسلوك مشين في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.
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