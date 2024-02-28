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رونالدو تبرأ من الإساءة للأندية

2/28/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، مع لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية شكوى إدارة الشباب ضده، بعدما قام بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الليث، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين وابتسمت للأصفر 3 /2، ما دفع الإدارة الشبابية لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق.
وبينت مصادر أن رونالدو أكد على احترامه لجميع الأندية وأوضح أن الحركة الصادرة بعد الاحتفال تعبر عن القوة والانتصار وليست مسيئة ومعتادة في أوروبا.
وكانت مصادر أكدت أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه لإيقاف كريستيانو لمباراتين، بالإضافة لتغريمه بسبب سلوكه غير الرياضي.
وتعد الحادثة هي الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما ((خرج عن النص)) بسلوك مشين في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

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