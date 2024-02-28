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العالمي للضغط على الزعيم بالحزم

2/28/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح النصر إلى الضغط على الهلال، وتقليص الفارق بينهما، عندما يستقبل نظيره الحزم الساعي إلى بدء رحلة الهروب من القاع على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويخوض العالمي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 52 نقطة على بعد 7 نقاط عن المتصدر منافسه التقليدي الهلال، ويريد مواصلة مطاردته للزعيم، وعدم التعثر، وزيادة الضغط على الزعيم الذي سيخوض مواجهة صعبة وقوية أمام الاتحاد غدا، فيما يمني الحزم الأخير برصيد 14 نقطة النفس في أن يخرج بنتيجة جيدة تمنحه الثقة في بدء رحلة الهروب من القاع الذي لازمه طويلا، ويدرك أن أي تعثر سيصعب من موقفه في قادم الجولات.
ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مواجهة قوية ونارية بين الوحدة التاسع بـ26 نقطة والتعاون الرابع برصيد 38 نقطة، ويأمل فرسان مكة في تعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الاتحاد في الجولة السابقة، بينما يرغب الذئاب في الضغط على الأهلي صاحب المركز الثالث، والأهم هو مواصلة الانتصارات المتتالية وحجز مقعد جيد يمنحهم فرصة المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى.
وعلى ملعبه يستضيف الرائد الـ14 برصيد 20 نقطة والساعي إلى إيقاف عثراته الأخيرة والعودة للانتفاضة التي سبقت التوقف، نظيره الفيحاء العاشر برصيد 25 نقطة والمتطلع إلى مواصلة تقدمه وعدم العودة إلى سلسلة الإخفاقات

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