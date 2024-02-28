العالمي للضغط على الزعيم بالحزم

(MENAFN
- Al Watan) يطمح النصر إلى الضغط على الهلال، وتقليص الفارق بينهما، عندما يستقبل نظيره الحزم الساعي إلى بدء رحلة الهروب من القاع على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويخوض العالمي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 52 نقطة على بعد 7 نقاط عن المتصدر منافسه التقليدي الهلال، ويريد مواصلة مطاردته للزعيم، وعدم التعثر، وزيادة الضغط على الزعيم الذي سيخوض مواجهة صعبة وقوية أمام الاتحاد غدا، فيما يمني الحزم الأخير برصيد 14 نقطة النفس في أن يخرج بنتيجة جيدة تمنحه الثقة في بدء رحلة الهروب من القاع الذي لازمه طويلا، ويدرك أن أي تعثر سيصعب من موقفه في قادم الجولات.
ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مواجهة قوية ونارية بين الوحدة التاسع بـ26 نقطة والتعاون الرابع برصيد 38 نقطة، ويأمل فرسان مكة في تعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الاتحاد في الجولة السابقة، بينما يرغب الذئاب في الضغط على الأهلي صاحب المركز الثالث، والأهم هو مواصلة الانتصارات المتتالية وحجز مقعد جيد يمنحهم فرصة المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى.
وعلى ملعبه يستضيف الرائد الـ14 برصيد 20 نقطة والساعي إلى إيقاف عثراته الأخيرة والعودة للانتفاضة التي سبقت التوقف، نظيره الفيحاء العاشر برصيد 25 نقطة والمتطلع إلى مواصلة تقدمه وعدم العودة إلى سلسلة الإخفاقات
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