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1.39 مليار ريال تتصارع في الكلاسيكو

2/28/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر عشاق الكرة السعودية مواجهة نارية بين الهلال ونظيره الاتحاد، غدا، على ملعب المملكة أرينا، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يستهدف الهلال مواصلة انتصاراته لتعزيز صدارته والاقتراب خطوة من التتويج باللقب، ويتطلع العميد للثأر من هزيمة الدور الأول، وتحسين الصورة قبل مواجهة الفريقين من جديد في الـ5 من مارس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتزخر القمة المنتظرة بالعديد من النجوم في الفريقين، اللذان بلغت القيمة السوقية لهما ما يفوق 1.39 مليار ريال ((343 مليون يورو))، وفقًا لموقع ((ترانسفير ماركت)) المختص في الأرقام وانتقالات اللاعبين.
ورفع الكبيران تحضيراتهما للقمة المنتظرة، إذ يعمل الفريقان على تجهيز للاعبين مصابين للزج بهما في المواجهة الكبرى، إذا أمكن ذلك.
تفوق أزرق

بلغت القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو ما يفوق 1.39 مليار ريال ((343 مليون يورو))، إذ تبلغ القيمة السوقية للزعيم 983.6 مليون ريال ((242.5 مليون يورو))، مقابل 408.37 ملايين ريال ((100.68 مليون يورو)) للعميد.
ويعد البرازيلي نيمار، المصاب، من أعلى اللاعبين الأجانب قيمة في الهلال، بـ 182.52 مليون ريال ((45 مليون يورو))، وبعده البرتغالي روبن نيفيز بـ162.24 مليون ريال ((40 مليون يورو))، والصربي سيرجي سافيتش بـ141.96 مليون ريال ((35 مليون يورو))، فالبرازيلي مالكوم بـ 121.68 مليون ريال ((30 مليون يورو))، فالصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ113.57 مليون ريال ((28 مليون يورو)).
أما أعلى اللاعبين المحليين قيمة في صفوف الهلال فهو سعود عبدالحميد بـ11.35 مليون ريال ((2.80 مليون يورو))، يليه سالم الدوسري بـ8.11 ملايين ريال ((مليونا يورو))، فحسان تمبكتي بـ7.3 ملايين ريال ((1.80 مليون يورو))، ثم ياسر الشهراني بـ4.87 ملايين ريال ((1.2 مليون يورو)).
برازيلي يتصدر العميد

يعد أعلى اللاعبين الأجانب في صفوف الاتحاد، البرازيلي فابينيو بـ141.96 مليون ريال ((35 مليون يورو))، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، والإيطالي لويز فيليبي بـ 60.8 مليون ريال ((15 مليون يورو)) لكل منهما، ويأتي بعدهما الفرنسي نجولو كانتي بـ40.6 مليون ريال ((10 ملايين يورو))، وبعده البرتغالي جوتا بـ36.5 مليون ريال ((9 ملايين يورو)).
أما أغلى اللاعبين المحليين في صفوف العميد، فهو فواز الصقور بـ3.7 ملايين ريال ((900 ألف يورو))، فأحمد بامسعود بـ 3.45 ملايين ريال ((850 ألف يورو))، يليه صالح العمري بـ 2.8 مليون ريال ((700 ألف يورو)) بالتساوي مع فيصل الغامدي.
- 1.39 مليار ريال القيمة السوقية للكلاسيكو
- 983.6 مليون ريال القيمة السوقية للزعيم
- 408.37 ملايين ريال القيمة السوقية للنمور
- 182.52 مليون ريال جعلت نيمار الغائب يتصدر أجانب الهلال
- 11.35 مليون ريال وضعت سعود عبدالحميد في قمة محليي الزعيم
- 141.96 مليون ريال منحت البرازيلي فابينيو صدارة أجانب العميد
- 3.7 ملايين ريال قفزت بفواز الصقور إلى الأعلى قيمة بين لاعبي العميد المحليين

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