1.39 مليار ريال تتصارع في الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر عشاق الكرة السعودية مواجهة نارية بين الهلال ونظيره الاتحاد، غدا، على ملعب المملكة أرينا، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يستهدف الهلال مواصلة انتصاراته لتعزيز صدارته والاقتراب خطوة من التتويج باللقب، ويتطلع العميد للثأر من هزيمة الدور الأول، وتحسين الصورة قبل مواجهة الفريقين من جديد في الـ5 من مارس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتزخر القمة المنتظرة بالعديد من النجوم في الفريقين، اللذان بلغت القيمة السوقية لهما ما يفوق 1.39 مليار ريال ((343 مليون يورو))، وفقًا لموقع ((ترانسفير ماركت)) المختص في الأرقام وانتقالات اللاعبين.
ورفع الكبيران تحضيراتهما للقمة المنتظرة، إذ يعمل الفريقان على تجهيز للاعبين مصابين للزج بهما في المواجهة الكبرى، إذا أمكن ذلك.
تفوق أزرق
بلغت القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو ما يفوق 1.39 مليار ريال ((343 مليون يورو))، إذ تبلغ القيمة السوقية للزعيم 983.6 مليون ريال ((242.5 مليون يورو))، مقابل 408.37 ملايين ريال ((100.68 مليون يورو)) للعميد.
ويعد البرازيلي نيمار، المصاب، من أعلى اللاعبين الأجانب قيمة في الهلال، بـ 182.52 مليون ريال ((45 مليون يورو))، وبعده البرتغالي روبن نيفيز بـ162.24 مليون ريال ((40 مليون يورو))، والصربي سيرجي سافيتش بـ141.96 مليون ريال ((35 مليون يورو))، فالبرازيلي مالكوم بـ 121.68 مليون ريال ((30 مليون يورو))، فالصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ113.57 مليون ريال ((28 مليون يورو)).
أما أعلى اللاعبين المحليين قيمة في صفوف الهلال فهو سعود عبدالحميد بـ11.35 مليون ريال ((2.80 مليون يورو))، يليه سالم الدوسري بـ8.11 ملايين ريال ((مليونا يورو))، فحسان تمبكتي بـ7.3 ملايين ريال ((1.80 مليون يورو))، ثم ياسر الشهراني بـ4.87 ملايين ريال ((1.2 مليون يورو)).
برازيلي يتصدر العميد
يعد أعلى اللاعبين الأجانب في صفوف الاتحاد، البرازيلي فابينيو بـ141.96 مليون ريال ((35 مليون يورو))، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، والإيطالي لويز فيليبي بـ 60.8 مليون ريال ((15 مليون يورو)) لكل منهما، ويأتي بعدهما الفرنسي نجولو كانتي بـ40.6 مليون ريال ((10 ملايين يورو))، وبعده البرتغالي جوتا بـ36.5 مليون ريال ((9 ملايين يورو)).
أما أغلى اللاعبين المحليين في صفوف العميد، فهو فواز الصقور بـ3.7 ملايين ريال ((900 ألف يورو))، فأحمد بامسعود بـ 3.45 ملايين ريال ((850 ألف يورو))، يليه صالح العمري بـ 2.8 مليون ريال ((700 ألف يورو)) بالتساوي مع فيصل الغامدي.
- 1.39 مليار ريال القيمة السوقية للكلاسيكو
- 983.6 مليون ريال القيمة السوقية للزعيم
- 408.37 ملايين ريال القيمة السوقية للنمور
- 182.52 مليون ريال جعلت نيمار الغائب يتصدر أجانب الهلال
- 11.35 مليون ريال وضعت سعود عبدالحميد في قمة محليي الزعيم
- 141.96 مليون ريال منحت البرازيلي فابينيو صدارة أجانب العميد
- 3.7 ملايين ريال قفزت بفواز الصقور إلى الأعلى قيمة بين لاعبي العميد المحليين
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