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آلية جديدة لاستخدام الشماريخ

2/28/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) اتخذت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارات جديدة، بشأن السماح بدخول الألعاب النارية (الشماريخ) إلى مدرجات الملاعب خلال الفترة المقبلة.
تنظيم جديد
بينت مصادر أن اجتماعا تم بين وزارة الرياضة والرابطة والجهات المختصة، جرى خلاله الاتفاق على تنظيم جديد، للسماح بدخول الشماريخ إلى المدرجات وفق آلية جديدة، تكفل لروابط الجماهير الرسمية مسؤولية توفير الأدوات، استيرادًا من الخارج باسم النادي الذي تنتمي إليه، وتخزينها في مستودعات خاصة بها، مرخّصة من الدفاع المدني والجهات المعنية.
اقتراح للتأجيل
أشارت المصادر إلى أن بعض الأندية قدّمت بعد النقاش مع روابطها، اقتراحًا بتأجيل التطبيق إلى الموسم المقبل، حتى يكون أمامها متسع من الوقت للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
وأضافت أنه خلال مباراة الاتحاد والوحدة، في الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي سجّلت تلك الأدوات غيابًا من أجل بدء تطبيق التحديث الجديد.
وأوضحت أن الألعاب النارية غابت عن الاتحاد، ولكنها حضرت خلال مباراتي النصر والشباب، والهلال والاتفاق، ضمن الجولة الماضية.
وأكدت أنه لن يُسمح لجماهير الهلال والاتحاد بحمل الأدوات في كل الأحوال داخل ملعب ((المملكة أرينا)) خلال كلاسيكو غدٍ، نظرًا لكونه منشأة مغلقة.
- الآلية الجديدة تكفل لروابط الأندية توفير الأدوات واستيرادها
- يتم استيراد الشماريخ باسم النادي وتخزينها بمستودعات خاصة
- عدد من الأندية طالبت بتأجيل التنظيم إلى الموسم المقبل
- الألعاب النارية غابت عن مباريات وحضرت في أخرى في الجولة الـ21

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