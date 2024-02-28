آلية جديدة لاستخدام الشماريخ

(MENAFN
- Al Watan) اتخذت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارات جديدة، بشأن السماح بدخول الألعاب النارية (الشماريخ) إلى مدرجات الملاعب خلال الفترة المقبلة.
تنظيم جديد
بينت مصادر أن اجتماعا تم بين وزارة الرياضة والرابطة والجهات المختصة، جرى خلاله الاتفاق على تنظيم جديد، للسماح بدخول الشماريخ إلى المدرجات وفق آلية جديدة، تكفل لروابط الجماهير الرسمية مسؤولية توفير الأدوات، استيرادًا من الخارج باسم النادي الذي تنتمي إليه، وتخزينها في مستودعات خاصة بها، مرخّصة من الدفاع المدني والجهات المعنية.
اقتراح للتأجيل
أشارت المصادر إلى أن بعض الأندية قدّمت بعد النقاش مع روابطها، اقتراحًا بتأجيل التطبيق إلى الموسم المقبل، حتى يكون أمامها متسع من الوقت للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
وأضافت أنه خلال مباراة الاتحاد والوحدة، في الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي سجّلت تلك الأدوات غيابًا من أجل بدء تطبيق التحديث الجديد.
وأوضحت أن الألعاب النارية غابت عن الاتحاد، ولكنها حضرت خلال مباراتي النصر والشباب، والهلال والاتفاق، ضمن الجولة الماضية.
وأكدت أنه لن يُسمح لجماهير الهلال والاتحاد بحمل الأدوات في كل الأحوال داخل ملعب ((المملكة أرينا)) خلال كلاسيكو غدٍ، نظرًا لكونه منشأة مغلقة.
- الآلية الجديدة تكفل لروابط الأندية توفير الأدوات واستيرادها
- يتم استيراد الشماريخ باسم النادي وتخزينها بمستودعات خاصة
- عدد من الأندية طالبت بتأجيل التنظيم إلى الموسم المقبل
- الألعاب النارية غابت عن مباريات وحضرت في أخرى في الجولة الـ21
MENAFN28022024000089011017ID1107914466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.