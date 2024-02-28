ساعات عمل الذكور تفوق الإناث في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ متوسط ساعات العمل لحاملي شهادة الدكتوراه نحو41 ساعة أسبوعيًا، مقارنة بـ48 ساعة أسبوعيًا لمن لا يحمل شهادة تعليمية؛ أي بمتوسط ساعات عمل أعلى بـ7 ساعات أو ما يعادل يوم عمل، وبالتالي فإن الأشخاص ذوي المؤهلات التعليمية العالية يتمتعون بفرص عمل توفر لهم ساعات عمل أقل، وذلك حسب المرصد الوطني للعمل لعام 2023.
انخفاض تدريجي
أوضح المرصد أن عمل المواطنين ممن لا يحملون شهادة تعليمية متوسطة يبلغ نحو 35 ساعة أسبوعيًا؛ أي أقل بنحو 41% من غير المواطنين الذين لا يحملون شهادة تعليمية، والذين سجلوا متوسط 49 ساعة أسبوعية، وينخفض هذا الفارق تدريجيًا بارتفاع المستوى التعليمي ليصل إلى 7% لحاملي شهادات الدكتوراه، بينما سجل التعليم الابتدائي فارقًا مرتفعًا قليلا بين متوسط ساعات العمل الأسبوعية للمواطنين وغير المواطنين بلغ 19%، وذلك مقارنة بمستويات تعليم الطفولة المبكرة والتعليم المتوسط.
ويتضح أن الفارق في ساعات العمل بين المشتغلين من المواطنين وغير المواطنين ينخفض مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث يعمل المشتغلون من غير المواطنين الحاصلين على شهادات بكالوريوس وأعلى بفارق 5-3 ساعات فقط، أكثر من المشتغلين من المواطنين الحاصلين على مستويات تعليمية مماثلة.
تناقص تدريجي
سجل المشتغلون الذكور من المواطنين بوجه عام عدد ساعات عمل أكثر من المشتغلات المواطنات في مختلف المستويات التعليمية خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على عكس المشتغلين من غيرالمواطنين، بحيث عملت المشتغلات من غير المواطنات ساعات عمل مماثلة أو أكثر من المشتغلين الذكور من غير المواطنين في معظم المستويات التعليمية، ويتضح أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمشتغلين من المواطنين كلما قل الفارق في متوسط ساعات العمل بين الجنسين، كما أن المواطنين الذكور الذين لا يحملون أي شهادة تعليمية عملوا لفترات أًطول بفارق 9 ساعات أسبوعيًا أو 32% مقارنة بالمواطنات وهذه الفجوة تتناقص تدريجيا بين الجنسين.
متوسط ساعات العمل أسبوعيًا 2022
- الدكتوراه
41 ساعة
- الماجستير أو ما يعادلها
42
- البكالوريوس أو ما يعادلها
42
- الدبلوم المتوسط
44
- الدبلوم المشارك
43
- الثانوي العامة
45
- تعليم متوسط
47
- الابتدائي
47
- تعليم الطفولة المبكرة
48
- من لا يحمل شهادة تعليمية
48
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