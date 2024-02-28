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ساعات عمل الذكور تفوق الإناث في السعودية

2/28/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ متوسط ساعات العمل لحاملي شهادة الدكتوراه نحو41 ساعة أسبوعيًا، مقارنة بـ48 ساعة أسبوعيًا لمن لا يحمل شهادة تعليمية؛ أي بمتوسط ساعات عمل أعلى بـ7 ساعات أو ما يعادل يوم عمل، وبالتالي فإن الأشخاص ذوي المؤهلات التعليمية العالية يتمتعون بفرص عمل توفر لهم ساعات عمل أقل، وذلك حسب المرصد الوطني للعمل لعام 2023.
انخفاض تدريجي
أوضح المرصد أن عمل المواطنين ممن لا يحملون شهادة تعليمية متوسطة يبلغ نحو 35 ساعة أسبوعيًا؛ أي أقل بنحو 41% من غير المواطنين الذين لا يحملون شهادة تعليمية، والذين سجلوا متوسط 49 ساعة أسبوعية، وينخفض هذا الفارق تدريجيًا بارتفاع المستوى التعليمي ليصل إلى 7% لحاملي شهادات الدكتوراه، بينما سجل التعليم الابتدائي فارقًا مرتفعًا قليلا بين متوسط ساعات العمل الأسبوعية للمواطنين وغير المواطنين بلغ 19%، وذلك مقارنة بمستويات تعليم الطفولة المبكرة والتعليم المتوسط.
ويتضح أن الفارق في ساعات العمل بين المشتغلين من المواطنين وغير المواطنين ينخفض مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث يعمل المشتغلون من غير المواطنين الحاصلين على شهادات بكالوريوس وأعلى بفارق 5-3 ساعات فقط، أكثر من المشتغلين من المواطنين الحاصلين على مستويات تعليمية مماثلة.
تناقص تدريجي
سجل المشتغلون الذكور من المواطنين بوجه عام عدد ساعات عمل أكثر من المشتغلات المواطنات في مختلف المستويات التعليمية خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على عكس المشتغلين من غيرالمواطنين، بحيث عملت المشتغلات من غير المواطنات ساعات عمل مماثلة أو أكثر من المشتغلين الذكور من غير المواطنين في معظم المستويات التعليمية، ويتضح أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمشتغلين من المواطنين كلما قل الفارق في متوسط ساعات العمل بين الجنسين، كما أن المواطنين الذكور الذين لا يحملون أي شهادة تعليمية عملوا لفترات أًطول بفارق 9 ساعات أسبوعيًا أو 32% مقارنة بالمواطنات وهذه الفجوة تتناقص تدريجيا بين الجنسين.
متوسط ساعات العمل أسبوعيًا 2022
- الدكتوراه
41 ساعة
- الماجستير أو ما يعادلها
42
- البكالوريوس أو ما يعادلها
42
- الدبلوم المتوسط
44
- الدبلوم المشارك
43
- الثانوي العامة
45
- تعليم متوسط
47
- الابتدائي
47
- تعليم الطفولة المبكرة
48
- من لا يحمل شهادة تعليمية
48

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