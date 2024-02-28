9 مليارات ريال مستهدفات سوق الألمنيوم بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد رخص التعدين في منطقة القصيم 105 رخص تعدينية نشطة في المنطقة، وعدد احتياطي البوكسايت 183.4 مليون طن متري، وحجم إنتاج البوكسايت في المنطقة سنويًا بلغ 4 ملايين طن، و9 مليارات ريال قيمة المستهدف لسوق الألومنيوم في المملكة بحلول 2026م وتعد القصيم موطنًا لمنجم ((البوكسايت)) الوحيد في الشرق الأوسط، وهو مادة خام رئيسة في إنتاج الألومنيوم، فضلا عن اشتهار المنطقة بوفرة رواسب الفحم والمعادن، ومن المتوقع أن ينمو قطاع التعدين في القصيم في السنوات المقبلة، نتيجةً لخطوط الإمداد المتطورة إلى مصفاة ((رأس الخير))، وهو ما يعكس الالتزام الثابت لدى المملكة بتعزيز الفرص الجديدة في صناعة التعدين، وشتى القطاعات. قطاع التعدين
بلغ عدد المصانع في منطقة القصيم تحت الإنشاء 85 مصنعًا، وبلغ عدد المشروعات التنموية للمنظومة البيئية 27 مشروعًا، وقيمة القروض المضمونة الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لمشاريع في منطقة القصيم منذ إطلاقه بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال، وعدد قروض صندوق التنمية الزراعية 253 قرضًا. توزيع المنشآت
نظرًا لمكانتها التجارية الهامة في تاريخ المملكة، تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم ازدهارًا عبر عدد من القطاعات الحيوية حيث تقود ما يقارب 60000 منشأة جهود النمو والابتكار في المنطقة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 85181 منشأة، ونسبة 98.6% من منشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة هي منشآت صغيرة أو متناهية الصغر، وتعتبر القصيم سادس أكبر منطقة على مستوى المملكة من حيث عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد المنشآت المتناهية الصغر 50.655 بنسبة 87.1%، وبلغ عدد المنشآت الصغيرة 6700 منشأة صغيرة بنسبة 11.5%، وعدد المنشآت المتوسطة 826 منشأة بنسبة 1.4%
وبلغ إجمالي التمويل المقدم لرجال الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة +3 ملايين ريال، وتم توقيع 11 عقدًا من قبل المستفيدين، وبلغ الحد الأقصى لتمويل أصحاب المشاريع الناشئة 500000 ريال. نمو القطاع الخاص
بلغ عدد المصانع المنتجة 393 مصنعًا، وعدد المدن الصناعية مدينتان صناعيتان، و4 غرف تجارية، وبلغ معدل التوظيف في القصيم نسبة 94.1%
105 رخص تعدين نشطة
183.4 مليون طن متري احتياطي البوكسايت
4 ملايين طن إنتاج البوكسايت
9 مليارات ريال قيمة المستهدف لسوق الألومنيوم في المملكة بحلول 2026
85181 عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة
%98.6 هي منشآت صغيرة أو متناهية الصغر
القصيم سادس أكبر منطقة على مستوى المملكة من حيث عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
50.655 عدد المنشآت المتناهية الصغر
%87.1 نسبة متناهية الصغر
6700 عدد المنشآت الصغيرة
نسبة المنشآت الصغيرة 11.5%
826 عدد المنشآت المتوسطة
%1.4 نسبة المنشآت المتوسطة
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