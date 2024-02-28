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9 مليارات ريال مستهدفات سوق الألمنيوم بالمملكة

2/28/2024 11:23:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد رخص التعدين في منطقة القصيم 105 رخص تعدينية نشطة في المنطقة، وعدد احتياطي البوكسايت 183.4 مليون طن متري، وحجم إنتاج البوكسايت في المنطقة سنويًا بلغ 4 ملايين طن، و9 مليارات ريال قيمة المستهدف لسوق الألومنيوم في المملكة بحلول 2026م وتعد القصيم موطنًا لمنجم ((البوكسايت)) الوحيد في الشرق الأوسط، وهو مادة خام رئيسة في إنتاج الألومنيوم، فضلا عن اشتهار المنطقة بوفرة رواسب الفحم والمعادن، ومن المتوقع أن ينمو قطاع التعدين في القصيم في السنوات المقبلة، نتيجةً لخطوط الإمداد المتطورة إلى مصفاة ((رأس الخير))، وهو ما يعكس الالتزام الثابت لدى المملكة بتعزيز الفرص الجديدة في صناعة التعدين، وشتى القطاعات.
قطاع التعدين
بلغ عدد المصانع في منطقة القصيم تحت الإنشاء 85 مصنعًا، وبلغ عدد المشروعات التنموية للمنظومة البيئية 27 مشروعًا، وقيمة القروض المضمونة الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لمشاريع في منطقة القصيم منذ إطلاقه بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال، وعدد قروض صندوق التنمية الزراعية 253 قرضًا.
توزيع المنشآت
نظرًا لمكانتها التجارية الهامة في تاريخ المملكة، تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم ازدهارًا عبر عدد من القطاعات الحيوية حيث تقود ما يقارب 60000 منشأة جهود النمو والابتكار في المنطقة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 85181 منشأة، ونسبة 98.6% من منشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة هي منشآت صغيرة أو متناهية الصغر، وتعتبر القصيم سادس أكبر منطقة على مستوى المملكة من حيث عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد المنشآت المتناهية الصغر 50.655 بنسبة 87.1%، وبلغ عدد المنشآت الصغيرة 6700 منشأة صغيرة بنسبة 11.5%، وعدد المنشآت المتوسطة 826 منشأة بنسبة 1.4%
وبلغ إجمالي التمويل المقدم لرجال الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة +3 ملايين ريال، وتم توقيع 11 عقدًا من قبل المستفيدين، وبلغ الحد الأقصى لتمويل أصحاب المشاريع الناشئة 500000 ريال.
نمو القطاع الخاص
بلغ عدد المصانع المنتجة 393 مصنعًا، وعدد المدن الصناعية مدينتان صناعيتان، و4 غرف تجارية، وبلغ معدل التوظيف في القصيم نسبة 94.1%
105 رخص تعدين نشطة
183.4 مليون طن متري احتياطي البوكسايت
4 ملايين طن إنتاج البوكسايت
9 مليارات ريال قيمة المستهدف لسوق الألومنيوم في المملكة بحلول 2026
85181 عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة
%98.6 هي منشآت صغيرة أو متناهية الصغر
القصيم سادس أكبر منطقة على مستوى المملكة من حيث عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
50.655 عدد المنشآت المتناهية الصغر
%87.1 نسبة متناهية الصغر
6700 عدد المنشآت الصغيرة
نسبة المنشآت الصغيرة 11.5%
826 عدد المنشآت المتوسطة
%1.4 نسبة المنشآت المتوسطة

MENAFN28022024000089011017ID1107914464

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