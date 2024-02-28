250 شركة في مؤتمر مملكة الغد

(MENAFN
- Al Watan) تستعد المملكة العربیة السعودیة لاستضافة معرض ومؤتمر مملكة الغد، الذي سیقام خلال الفترة من 29 أبریل إلى 4 مایو 2024 في مركز الریاض للمعارض والمؤتمرات.
ویعتبر معرض مملكة الغد البوابة التي ستسلط الضوء على المستقبل، حیث سیتم استعراض الجھود الضخمة التي تبذلھا المملكة في مختلف القطاعات، وسیضم أكثر من 250 شركة وجھة حكومیة من كبار الشركات المحلیة والدولیة من مختلف أنحاء العالم، لعرض المشاریع المستقبلیة في المملكة، وأحدث التطورات في مختلف القطاعات من خلال عدة مناطق تفاعلیة، تقود زواره في رحلة عبر المستقبل من أجل التعرف على الفرص الواعدة في جمیع القطاعات.
ویھدف المعرض والمؤتمر إلى استعراض الخطط والمبادرات والمشاریع العملاقة التي تسعى المملكة العربیة السعودیة إلى تنفیذھا لتحفیز الاقتصاد، وتعزیز الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحسین جودة الحیاة، وترسیخ مكانة المملكة عالميا. ويعد صندوق الاستثمارات العامة الراعى الرئيسي للفعالية.
وسيجمع المؤتمر الدولي كبار المسؤولین الحكومیین وقادة عالمیین ونخبة من الخبراء والمتخصصین، لمناقشة عدة محاور رئیسیة حول مستقبل مختلف القطاعات، بمشاركة أكثر من 80 متحدثا من مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى العدید من ورش العمل المصاحبة التي تقدم فرص تعلم مھارات جدیدة من خلال خبراء محترفین في مجالات متنوعة.
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