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250 شركة في مؤتمر مملكة الغد

2/28/2024 11:23:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد المملكة العربیة السعودیة لاستضافة معرض ومؤتمر مملكة الغد، الذي سیقام خلال الفترة من 29 أبریل إلى 4 مایو 2024 في مركز الریاض للمعارض والمؤتمرات.
ویعتبر معرض مملكة الغد البوابة التي ستسلط الضوء على المستقبل، حیث سیتم استعراض الجھود الضخمة التي تبذلھا المملكة في مختلف القطاعات، وسیضم أكثر من 250 شركة وجھة حكومیة من كبار الشركات المحلیة والدولیة من مختلف أنحاء العالم، لعرض المشاریع المستقبلیة في المملكة، وأحدث التطورات في مختلف القطاعات من خلال عدة مناطق تفاعلیة، تقود زواره في رحلة عبر المستقبل من أجل التعرف على الفرص الواعدة في جمیع القطاعات.
ویھدف المعرض والمؤتمر إلى استعراض الخطط والمبادرات والمشاریع العملاقة التي تسعى المملكة العربیة السعودیة إلى تنفیذھا لتحفیز الاقتصاد، وتعزیز الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحسین جودة الحیاة، وترسیخ مكانة المملكة عالميا. ويعد صندوق الاستثمارات العامة الراعى الرئيسي للفعالية.
وسيجمع المؤتمر الدولي كبار المسؤولین الحكومیین وقادة عالمیین ونخبة من الخبراء والمتخصصین، لمناقشة عدة محاور رئیسیة حول مستقبل مختلف القطاعات، بمشاركة أكثر من 80 متحدثا من مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى العدید من ورش العمل المصاحبة التي تقدم فرص تعلم مھارات جدیدة من خلال خبراء محترفین في مجالات متنوعة.

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