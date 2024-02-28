6.43% نمو سوق السخانات الكهربائية

(MENAFN
- Al Watan) قدر تقرير حديث حجم نمو سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية بحوالي 6.43 % كنمو سنوي بين 2024- 2032.
وأشار تقرير حديث صادر عن مجموعة IMARC تناول اتجاهات الصناعة، والحصة، والحجم، والنمو، والفرص، والتوقعات تحليلا شاملا للصناعة، والذي يتضمن رؤى حول السوق، ويتضمن التقرير أيضا تحليلات المنافسين والإقليميين، والتطورات المعاصرة في السوق. عوامل النمو
يشهد سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا مدفوعا بالعديد من العوامل الرئيسية والاتجاهات الناشئة، وأحد الدوافع الرئيسية هو زيادة وعي المستهلك تجاه كفاءة الطاقة والقضايا البيئية، والتي بدورها تدفع الحاجة إلى سخانات المياه الكهربائية. إضافة إلى ذلك، فإن اللوائح الصارمة التي تنفذها الهيئات الحكومية والتي تهدف إلى تشجيع اعتماد الأجهزة الموفرة للطاقة تؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق في المملكة العربية السعودية. بصرف النظر عن هذا، فإن مستويات التحضر المتضخمة والتوسع السكاني تحفز الحاجة إلى حلول التدفئة السكنية والتجارية، مما يزيد من تغذية سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية. اتجاهات السوق
ويشير التقرير إلى أن الابتكارات المستمرة في قطاع العقارات والعدد المتزايد من أنشطة التجديد في المباني القائمة تقود أيضا سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، فإن مستويات الدخل المتاح المتزايدة وأنماط الحياة المتطورة للمستهلكين تزيد من اعتماد سخانات المياه الكهربائية الممتازة ذات الوظائف المتقدمة. وتماشيا مع ذلك، أدت التطورات التكنولوجية المستمرة وأنشطة البحث والتطوير المكثفة إلى تطوير سخانات مياه أكثر ذكاء وكفاءة ومتكاملة رقميا تجذب الأفراد الذين يبحثون عن الراحة وكفاءة الطاقة. ومن المتوقع أن تحفز هذه التطورات نمو السوق في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المتوقعة.
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