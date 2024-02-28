Thursday, 29 February 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6.43% نمو سوق السخانات الكهربائية

2/28/2024 11:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) قدر تقرير حديث حجم نمو سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية بحوالي 6.43 % كنمو سنوي بين 2024- 2032.
وأشار تقرير حديث صادر عن مجموعة IMARC تناول اتجاهات الصناعة، والحصة، والحجم، والنمو، والفرص، والتوقعات تحليلا شاملا للصناعة، والذي يتضمن رؤى حول السوق، ويتضمن التقرير أيضا تحليلات المنافسين والإقليميين، والتطورات المعاصرة في السوق.
عوامل النمو
يشهد سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا مدفوعا بالعديد من العوامل الرئيسية والاتجاهات الناشئة، وأحد الدوافع الرئيسية هو زيادة وعي المستهلك تجاه كفاءة الطاقة والقضايا البيئية، والتي بدورها تدفع الحاجة إلى سخانات المياه الكهربائية. إضافة إلى ذلك، فإن اللوائح الصارمة التي تنفذها الهيئات الحكومية والتي تهدف إلى تشجيع اعتماد الأجهزة الموفرة للطاقة تؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق في المملكة العربية السعودية. بصرف النظر عن هذا، فإن مستويات التحضر المتضخمة والتوسع السكاني تحفز الحاجة إلى حلول التدفئة السكنية والتجارية، مما يزيد من تغذية سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية.
اتجاهات السوق
ويشير التقرير إلى أن الابتكارات المستمرة في قطاع العقارات والعدد المتزايد من أنشطة التجديد في المباني القائمة تقود أيضا سوق سخانات المياه الكهربائية في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، فإن مستويات الدخل المتاح المتزايدة وأنماط الحياة المتطورة للمستهلكين تزيد من اعتماد سخانات المياه الكهربائية الممتازة ذات الوظائف المتقدمة. وتماشيا مع ذلك، أدت التطورات التكنولوجية المستمرة وأنشطة البحث والتطوير المكثفة إلى تطوير سخانات مياه أكثر ذكاء وكفاءة ومتكاملة رقميا تجذب الأفراد الذين يبحثون عن الراحة وكفاءة الطاقة. ومن المتوقع أن تحفز هذه التطورات نمو السوق في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المتوقعة.

MENAFN28022024000089011017ID1107914462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث