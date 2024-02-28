حسين صبور تشرف على مشروعات فى أفريقيا باستثمارات 100 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس عمر صبور، الرئيس التنفيذى لشركة حسين صبور للاستشارات الهندسية، إن الشركة حصلت على أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات فى إفريقيا بإجمالى استثمارات 100 مليون دولار.
وأضاف صبور لـ((البورصة))، أن المشروع الأول يتضمن إنشاء مصنع أدوية فى أوغندا، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار.
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وأوضح أن المصنع بمساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم مبنى إدارى وعنبر إنتاج ومخزن ومبنى كافيتريا للعاملين وخزانات مياه حريق وغرف مضخات للخزانات وغرفة مولد.
وقال صبور، إن الشركة تتولى أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ لمشروعات طرق فى سيراليون بإجمالى طول نحو 72.5 كيلو متر، باستثمارات 70 مليون دولار.
وأضاف أن المشروع على مرحلتين، الأولى بطول 42.5 كيلو متر، والثانية بطول 30 كيلو متر، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 30% من أعمال المشروع.
وأوضح صبور، أن الشركة تخطط للتوسع بالسوق العقارى الإفريقى ودول الخليج العربى على وجه التحديد دون إهمال السوق العقارى المصرى الذى يعد السوق الأساسى للشركة، وذلك ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها خلال العام الحالى.
وتأسست شركة المهندس الاستشارى حسين صبور عام 1957، وتعمل الشركة فى مجالات الدراسات والتصميمات الهندسية، والإشراف على أعمال التنفيذ، وإدارة المشاريع، والاستشارات الهندسية للجهات الحكومية والخاصة فى القطاع الهندسى فى مصر والشرق الأوسط.
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