حسين صبور تشرف على مشروعات فى أفريقيا باستثمارات 100 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس عمر صبور، الرئيس التنفيذى لشركة حسين صبور للاستشارات الهندسية، إن الشركة حصلت على أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات فى إفريقيا بإجمالى استثمارات 100 مليون دولار.

وأضاف صبور لـ((البورصة))، أن المشروع الأول يتضمن إنشاء مصنع أدوية فى أوغندا، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار.

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وأوضح أن المصنع بمساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم مبنى إدارى وعنبر إنتاج ومخزن ومبنى كافيتريا للعاملين وخزانات مياه حريق وغرف مضخات للخزانات وغرفة مولد.

وقال صبور، إن الشركة تتولى أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ لمشروعات طرق فى سيراليون بإجمالى طول نحو 72.5 كيلو متر، باستثمارات 70 مليون دولار.

وأضاف أن المشروع على مرحلتين، الأولى بطول 42.5 كيلو متر، والثانية بطول 30 كيلو متر، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 30% من أعمال المشروع.

وأوضح صبور، أن الشركة تخطط للتوسع بالسوق العقارى الإفريقى ودول الخليج العربى على وجه التحديد دون إهمال السوق العقارى المصرى الذى يعد السوق الأساسى للشركة، وذلك ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها خلال العام الحالى.

وتأسست شركة المهندس الاستشارى حسين صبور عام 1957، وتعمل الشركة فى مجالات الدراسات والتصميمات الهندسية، والإشراف على أعمال التنفيذ، وإدارة المشاريع، والاستشارات الهندسية للجهات الحكومية والخاصة فى القطاع الهندسى فى مصر والشرق الأوسط.