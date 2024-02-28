البنك الدولي يعزز برنامج ضمانات القروض والاستثمارات إلى 20 مليار دولار سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة البنك الدولي ، تعزيز هيكل ضمانات القروض والاستثمارات في إطار هدفها لزيادة ضماناتها السنوية لثلاثة أمثال قيمتها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بالدول النامية.

وتشمل الضمانات، التأمين ضد مخاطر الائتمان، والمخاطر السياسية والتعاقدية والتنظيمية، والقيود المفروضة على العملة وغيرها من العوائق أمام الاستثمار الخاص في البلدان النامية، بحسب“رويترز”.

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وتعتبر زيادة الضمانات عنصرًا رئيسيًا في جهود البنك لتوسيع ميزانيته العمومية وتعزيز الإقراض بأكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات للمساعدة في مكافحة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.

وتضمن مجموعة البنك الدولي حاليًا قروضًا وعقود استثمار تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليار دولار سنويًا عبر وحدات أعمالها، بما في ذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، وذراع الإقراض الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ومن شأن الإصلاحات – التي ستبدأ في الأول من يوليو- وأعلن عنها على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في ساو باولو بالبرازيل، أن تنقل جميع خبراء الضمانات من مختلف وحدات الأعمال بالبنك الدولي إلى منصة واحدة.

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