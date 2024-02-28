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انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بقيادة أسهم التكنولوجيا

2/28/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض، مع استمرار الحذر العالمي نحو اتجاهات الأسواق وبيانات التضخم ومؤشرات الاستهلاك وغيرها التي بدأت بالصدور مطلع هذا الأسبوع.

وأنهى مؤشر Stoxx 600 جلسة، الأربعاء، منخفضاً بنسبة 0.3%، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، بانخفاض 1.4%، بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات بنحو 1%.

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