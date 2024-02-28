انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بقيادة أسهم التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض، مع استمرار الحذر العالمي نحو اتجاهات الأسواق وبيانات التضخم ومؤشرات الاستهلاك وغيرها التي بدأت بالصدور مطلع هذا الأسبوع.
وأنهى مؤشر Stoxx 600 جلسة، الأربعاء، منخفضاً بنسبة 0.3%، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، بانخفاض 1.4%، بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات بنحو 1%.
موضوعات متعلقة
“أفريكسيم بنك”: دعم مشاريع للطاقة في إفريقيا بما يزيد عن 4.6 مليار دولار تونس: ماضون في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا البنك الدولي يعزز برنامج ضمانات القروض والاستثمارات إلى 20 مليار دولار سنويًا المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107914459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.