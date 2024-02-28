Thursday, 29 February 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بي بي تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار بمشروعات غاز في مصر

2/28/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة (بي.بي) العالمية للنفط إنها تدرس ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأوردت وكالة بلومبرج نيوز أوردت تقريرا عن الخطط في وقت سابق يوم الأربعاء نقلا عن متحدث باسم الشركة.

موضوعات متعلقة مصر توقع 7 اتفاقيات لمشروعات هيدروجين أخضر وطاقة متجددة باستثمارات 40 مليار دولار مجلس الوزراء يناقش العروض المقدمة لشراء شركة“وطنية” وزير البترول: التحديات الحالية تبرز أهمية استدامة إمدادات صناعة الأسمدة

وكانت (بي.بي) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت هذا الشهر خططا لإنشاء مشروع مشترك في مصر يركز في بادئ الأمر على الغاز الطبيعي .

المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107914458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث