بي بي تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار بمشروعات غاز في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة (بي.بي) العالمية للنفط إنها تدرس ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وأوردت وكالة بلومبرج نيوز أوردت تقريرا عن الخطط في وقت سابق يوم الأربعاء نقلا عن متحدث باسم الشركة.
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وكانت (بي.بي) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت هذا الشهر خططا لإنشاء مشروع مشترك في مصر يركز في بادئ الأمر على الغاز الطبيعي .
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107914458
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