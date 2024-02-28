بي بي تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار بمشروعات غاز في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة (بي.بي) العالمية للنفط إنها تدرس ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأوردت وكالة بلومبرج نيوز أوردت تقريرا عن الخطط في وقت سابق يوم الأربعاء نقلا عن متحدث باسم الشركة.

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وكانت (بي.بي) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت هذا الشهر خططا لإنشاء مشروع مشترك في مصر يركز في بادئ الأمر على الغاز الطبيعي .

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