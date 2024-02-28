الإعلان عن منصة ميوز العالمية للحجوزات السياحية من أرض مصر

شهدت أرض مصر الإعلان عن منصة“ميوز أونلاين بوكينج” للحجوزات السياحية العالمية، وهى منصة مصرية عربية دولية، وستكون أول منصة لإدارة العلاقات العامة للعملاء وتدعم البائع والمشترى ومتخصصة فى حجوزات الفنادق والسياحة بجميع أنواعها.

وتعد“ميوز” أول منصة متكاملة للحجوزات السياحية وعلاقات العملاء، بغرض تحسين قابلية التوسع فى السوق وتعزيز وتحسين تجربة العملاء ومساعدة موردى الخدمات السياحية بجميع أنواعهم على النمو والانتعاش ومضاعفة المبيعات وفتح أسواق جديدة لهم ودعم الاقتصاد.

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وقال بشرى غالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروع: يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة من الخبراء الدوليين من كل قطاعات السياحة وهم أسماء تحظى باحترام كبير ولها جذور وخبرة عميقة فى قطاع السفر والسياحة لتقديم منصة عالمية تقدم حلولا رائعة سواء لمقدمى الخدمة أو العملاء والسائحين.

وأضاف غالى: تعاقدنا مع أهم الشركات المصرية الدولية فى تنفيذ المشروع العملاق الذى تم تخصيص ميزانية له بقيمة 600 مليون جنيه.

وأوضح أن“ميوز” لها شركاء استراتيجيين فى جميع القطاعات المختلفة، وهم الذراع التنفيذية للمشروع، وهم الدكتور حسام درويش خبير التسويق الإلكترونى وتكنولوجيا السياحة والرئيس التنفيذى للمشروع، وآلان انج وزير سياحة سيشل الأسبق وخبير التطوير السياحى ومستشار تطوير الأعمال بالمشروع، ويانس ثيرنهارات الخبير السياحى ومستشار التسويق بالمشروع، وتيودور كوموليس مستشار الإعلام الدولى بالمشروع، والكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق ومستشار الإعلام فى منطقة الشرق الأوسط للمشروع، وسامح لطفى الخبير الفندقى والمستشار المالى للمشروع.

وقال الدكتور حسام درويش الرئيس التنفيذى للمشروع: حجم سوق السفر العالمى عبر الإنترنت بلغ 512.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبالنظر إلى المستقبل تتوقع شركات أبحاث السوق العالمية أن يرتفع الحجم إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10.4%.



