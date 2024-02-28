الإعلان عن منصة ميوز العالمية للحجوزات السياحية من أرض مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) درويش: 512.5 مليار دولار حجم سوق السفر عبر الإنترنت خلال 2023
شهدت أرض مصر الإعلان عن منصة“ميوز أونلاين بوكينج” للحجوزات السياحية العالمية، وهى منصة مصرية عربية دولية، وستكون أول منصة لإدارة العلاقات العامة للعملاء وتدعم البائع والمشترى ومتخصصة فى حجوزات الفنادق والسياحة بجميع أنواعها.
وتعد“ميوز” أول منصة متكاملة للحجوزات السياحية وعلاقات العملاء، بغرض تحسين قابلية التوسع فى السوق وتعزيز وتحسين تجربة العملاء ومساعدة موردى الخدمات السياحية بجميع أنواعهم على النمو والانتعاش ومضاعفة المبيعات وفتح أسواق جديدة لهم ودعم الاقتصاد.
موضوعات متعلقة
“تحديث الصناعة” يبحث مع“مستثمرى بنى سويف” سبل تمكين التصنيع المحلى جمال السادات: المستثمرين الإماراتيين لديهم اهتمام كبير بالسوق المصرى مصر توقع 7 اتفاقيات لمشروعات هيدروجين أخضر وطاقة متجددة باستثمارات 40 مليار دولار
وقال بشرى غالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروع: يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة من الخبراء الدوليين من كل قطاعات السياحة وهم أسماء تحظى باحترام كبير ولها جذور وخبرة عميقة فى قطاع السفر والسياحة لتقديم منصة عالمية تقدم حلولا رائعة سواء لمقدمى الخدمة أو العملاء والسائحين.
وأضاف غالى: تعاقدنا مع أهم الشركات المصرية الدولية فى تنفيذ المشروع العملاق الذى تم تخصيص ميزانية له بقيمة 600 مليون جنيه.
وأوضح أن“ميوز” لها شركاء استراتيجيين فى جميع القطاعات المختلفة، وهم الذراع التنفيذية للمشروع، وهم الدكتور حسام درويش خبير التسويق الإلكترونى وتكنولوجيا السياحة والرئيس التنفيذى للمشروع، وآلان انج وزير سياحة سيشل الأسبق وخبير التطوير السياحى ومستشار تطوير الأعمال بالمشروع، ويانس ثيرنهارات الخبير السياحى ومستشار التسويق بالمشروع، وتيودور كوموليس مستشار الإعلام الدولى بالمشروع، والكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق ومستشار الإعلام فى منطقة الشرق الأوسط للمشروع، وسامح لطفى الخبير الفندقى والمستشار المالى للمشروع.
وقال الدكتور حسام درويش الرئيس التنفيذى للمشروع: حجم سوق السفر العالمى عبر الإنترنت بلغ 512.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبالنظر إلى المستقبل تتوقع شركات أبحاث السوق العالمية أن يرتفع الحجم إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10.4%.
حسام درويش
MENAFN28022024000202011048ID1107914457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.