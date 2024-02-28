تونس: ماضون في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، اليوم الأربعاء، عزم بلاده على المضي قدما في مشروعها الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال، بما من شأنه زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
جاءت تصريحات الحشاني خلال لقاء عقده مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة الناشطة التونسية بمقر سفارة تونس في باريس حيث يزور فرنسا بدعوة من رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال .. وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.
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وأشاد رئيس الحكومة التونسية بالدور الهام لرجال وأصحاب الأعمال التونسيين بفرنسا في تشابك المصالح الاقتصادية بين تونس وفرنسا، داعيا ممثلي الشركات والمؤسسات الناشئة على المساهمة في دعم المجهودات التنموية في تونس وخلق المزيد من فرص العمل.
ومن جهتهم، أكد أصحاب الشركات التونسية حرصهم واستعدادهم المتواصل للمساهمة في المجهود التنموي لبلادهم وتكثيف استثماراتهم في تونس.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107914456
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