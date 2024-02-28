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تونس: ماضون في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا

2/28/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، اليوم الأربعاء، عزم بلاده على المضي قدما في مشروعها الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال، بما من شأنه زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

جاءت تصريحات الحشاني خلال لقاء عقده مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة الناشطة التونسية بمقر سفارة تونس في باريس حيث يزور فرنسا بدعوة من رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال .. وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

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وأشاد رئيس الحكومة التونسية بالدور الهام لرجال وأصحاب الأعمال التونسيين بفرنسا في تشابك المصالح الاقتصادية بين تونس وفرنسا، داعيا ممثلي الشركات والمؤسسات الناشئة على المساهمة في دعم المجهودات التنموية في تونس وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن جهتهم، أكد أصحاب الشركات التونسية حرصهم واستعدادهم المتواصل للمساهمة في المجهود التنموي لبلادهم وتكثيف استثماراتهم في تونس.


المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107914456

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