أفريكسيم بنك: دعم مشاريع للطاقة في إفريقيا بما يزيد عن 4.6 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية كاشم شيتيما رسميًا مشروع الطاقة المتكاملة في أبيا بنيجيريا بقدرة إنتاجية 141 ميجاوات، وهو مشروع ممول من” البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم بنك”.

ويدعم“أفريكسيم بنك” مشاريع الطاقة في القارة حيث التزم بما يزيد عن 4.6 مليار دولار لقطاع الطاقة في إفريقيا منذ إنشائه إدراكا للتحديات في القطاع مثل عدم كفاية السيولة وارتفاع مستوى الديون ونقص الربحية.

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وذكر بيان للبنك اليوم الأربعاء أن مشروع الطاقة المتكاملة في أبيا هو الأول من نوعه في نيجيريا، حيث يمثل مبادرة رائدة قادرة على توليد وتوزيع 141 ميجاوات من الطاقة عبر تسع مناطق حكومية محلية داخل منطقة أبيا.

وبما يقرب من 900 مليون دولار من التمويل في نيجيريا، يعد البنك أحد الممولين الرائدين في قطاع الطاقة النيجيري، ففي عام 2021، وقع أفريكسيم بنك تسهيل قرض بقيمة 50 مليون دولار مع شركة جيوميتريك المتحدة للطاقة لدعم استكمال البنية التحتية للتوليد والتوزيع، وبدء تشغيل خط أنابيب إمدادات الغاز وبدء عمليات المشروع.

وفي كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق الرسمي، قال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك“يفخر أفريكسيم بنك بأن يكون جزءًا من هذا الإنجاز الكبير في نيجيريا. ويؤكد مشروع الطاقة المتكاملة في أبيا بقدرة 141 ميجاوات ما يمكن تحقيقه عندما يتحد أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص للتأثير على الإنسانية. وبصفتنا مناصري مبادرات التجارة والتصنيع في أفريقيا، نعتقد أن مشاريع مثل هذا المشروع المتكامل المدمج هي التي ستحفز التجارة والتنمية الاقتصادية في نيجيريا وعبر المنطقة”.

ويُعد مشروع شركة الطاقة المتكاملة في أبيا فريدا من نوعه لأنها شركة الكهرباء الوحيدة في نيجيريا التي تعمل بشكل تكاملي مع قدرات التوليد والتوزيع المدمجة.

ويضمن هذا النموذج أن تتمكن شركة كهرباء نيجيريا من تزويد مجتمعها المباشر بالطاقة، وإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية وتوزيع الطاقة الفائضة على شبكة الكهرباء الوطنية في نيجيريا.

ويضمن هذا النهج الرائد إمدادات طاقة ثابتة في المنطقة ومعالجة التحديات المرتبطة بشبكة الطاقة الوطنية. وعلاوة على ذلك، يعزز الهيكل المتكامل خلق القيمة من خلال تحسين إدارة التكاليف في مراحل مختلفة من سلسلة قيمة الطاقة: التوليد والتوزيع والتجميع.

وتم تجهيز مشروع الطاقة المتكاملة ببنية تحتية عالمية شهيرة بما في ذلك ثلاثة توربينات غازية من نوع GE LM6000، بسعة إنتاجية تصل إلى 47 ميجاوات لكل منها.

كما تم تجهيز محطة الطاقة أيضًا بخط أنابيب غاز بطول 27 كيلومترًا لضمان إمداد ثابت بالوقود، وثلاث محطات توزيع فرعية أعيد تأهيلها، وخمس محطات فرعية إضافية جديدة، وخطوط بطول 140 كيلومترًا بجهد 33 كيلوفولت/11 كيلوفولت باستخدام كابلات الألياف البصرية لتوصيل البيانات بسلاسة.

وتحتل مدينة أبيا موقعًا استراتيجيًا في جنوب شرق نيجيريا الصناعي، وهي واحدة من أهم المناطق التجارية في غرب إفريقيا، وتشتهر بصناعاتها المنزلية والصغيرة الحجم المتخصصة في صناعة السلع الجلدية والأقمشة والخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى زيادة إمدادات الطاقة والموثوقية، من المتوقع أن يعزز مشروع الطاقة المتكاملة فيها جهود التصنيع ويزيد من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصناعات المحلية.

ووفقًا لشركة جيوميتريك للطاقة، سيتم خلق أكثر من 370,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال المرحلة التشغيلية للمشروع.

بالإضافة إلى ذلك، هناك فوائد غير مباشرة كبيرة للصناعات الداعمة بما في ذلك تطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين الخدمات المحلية بما في ذلك تعزيز إمدادات المياه والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الزراعية بسبب إمدادات الطاقة الأكثر موثوقية، وكذلك زيادة الدعم لبرامج كهربة الريف وتعزيز السياحة وفرص الترفيه.

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