أفريكسيم بنك: دعم مشاريع للطاقة في إفريقيا بما يزيد عن 4.6 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية كاشم شيتيما رسميًا مشروع الطاقة المتكاملة في أبيا بنيجيريا بقدرة إنتاجية 141 ميجاوات، وهو مشروع ممول من” البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم بنك”.
ويدعم“أفريكسيم بنك” مشاريع الطاقة في القارة حيث التزم بما يزيد عن 4.6 مليار دولار لقطاع الطاقة في إفريقيا منذ إنشائه إدراكا للتحديات في القطاع مثل عدم كفاية السيولة وارتفاع مستوى الديون ونقص الربحية.
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وذكر بيان للبنك اليوم الأربعاء أن مشروع الطاقة المتكاملة في أبيا هو الأول من نوعه في نيجيريا، حيث يمثل مبادرة رائدة قادرة على توليد وتوزيع 141 ميجاوات من الطاقة عبر تسع مناطق حكومية محلية داخل منطقة أبيا.
وبما يقرب من 900 مليون دولار من التمويل في نيجيريا، يعد البنك أحد الممولين الرائدين في قطاع الطاقة النيجيري، ففي عام 2021، وقع أفريكسيم بنك تسهيل قرض بقيمة 50 مليون دولار مع شركة جيوميتريك المتحدة للطاقة لدعم استكمال البنية التحتية للتوليد والتوزيع، وبدء تشغيل خط أنابيب إمدادات الغاز وبدء عمليات المشروع.
وفي كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق الرسمي، قال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك“يفخر أفريكسيم بنك بأن يكون جزءًا من هذا الإنجاز الكبير في نيجيريا. ويؤكد مشروع الطاقة المتكاملة في أبيا بقدرة 141 ميجاوات ما يمكن تحقيقه عندما يتحد أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص للتأثير على الإنسانية. وبصفتنا مناصري مبادرات التجارة والتصنيع في أفريقيا، نعتقد أن مشاريع مثل هذا المشروع المتكامل المدمج هي التي ستحفز التجارة والتنمية الاقتصادية في نيجيريا وعبر المنطقة”.
ويُعد مشروع شركة الطاقة المتكاملة في أبيا فريدا من نوعه لأنها شركة الكهرباء الوحيدة في نيجيريا التي تعمل بشكل تكاملي مع قدرات التوليد والتوزيع المدمجة.
ويضمن هذا النموذج أن تتمكن شركة كهرباء نيجيريا من تزويد مجتمعها المباشر بالطاقة، وإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية وتوزيع الطاقة الفائضة على شبكة الكهرباء الوطنية في نيجيريا.
ويضمن هذا النهج الرائد إمدادات طاقة ثابتة في المنطقة ومعالجة التحديات المرتبطة بشبكة الطاقة الوطنية. وعلاوة على ذلك، يعزز الهيكل المتكامل خلق القيمة من خلال تحسين إدارة التكاليف في مراحل مختلفة من سلسلة قيمة الطاقة: التوليد والتوزيع والتجميع.
وتم تجهيز مشروع الطاقة المتكاملة ببنية تحتية عالمية شهيرة بما في ذلك ثلاثة توربينات غازية من نوع GE LM6000، بسعة إنتاجية تصل إلى 47 ميجاوات لكل منها.
كما تم تجهيز محطة الطاقة أيضًا بخط أنابيب غاز بطول 27 كيلومترًا لضمان إمداد ثابت بالوقود، وثلاث محطات توزيع فرعية أعيد تأهيلها، وخمس محطات فرعية إضافية جديدة، وخطوط بطول 140 كيلومترًا بجهد 33 كيلوفولت/11 كيلوفولت باستخدام كابلات الألياف البصرية لتوصيل البيانات بسلاسة.
وتحتل مدينة أبيا موقعًا استراتيجيًا في جنوب شرق نيجيريا الصناعي، وهي واحدة من أهم المناطق التجارية في غرب إفريقيا، وتشتهر بصناعاتها المنزلية والصغيرة الحجم المتخصصة في صناعة السلع الجلدية والأقمشة والخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى زيادة إمدادات الطاقة والموثوقية، من المتوقع أن يعزز مشروع الطاقة المتكاملة فيها جهود التصنيع ويزيد من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصناعات المحلية.
ووفقًا لشركة جيوميتريك للطاقة، سيتم خلق أكثر من 370,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال المرحلة التشغيلية للمشروع.
بالإضافة إلى ذلك، هناك فوائد غير مباشرة كبيرة للصناعات الداعمة بما في ذلك تطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين الخدمات المحلية بما في ذلك تعزيز إمدادات المياه والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الزراعية بسبب إمدادات الطاقة الأكثر موثوقية، وكذلك زيادة الدعم لبرامج كهربة الريف وتعزيز السياحة وفرص الترفيه.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107914455