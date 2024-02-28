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الذكاء الاصطناعي يلتهم استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى

2/28/2024 11:07:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتدمت المنافسة بين الشركات العالمية في الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة أيضا، إذ تشهد الشركات المتخصصة في هذين المجالين تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الأخيرة.
وتتهافت شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم شركات ناشئة تعمل أو توظف تقنية الذكاء الاصطناعي، وجاءت أحدث الأخبار من عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» الذي قاد أكبر جولة تمويل لشركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت مصادر مطلعة على الصفقة لصحيفة The Time إن «علي بابا» قادت جولة تمويلية بقيمة مليار دولار في Moon shot AI التي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين، وعلى أثر ذلك ارتفع تقييم الشركة التي يبلغ عمرها سنة واحدة فقط 8 أمثال إلى 2.5 مليار دولار، من 300 مليون دولار فقط عندما حصلت على التمويل الأولي.
وفي أكتوبر الماضي، تم الإعلان عن استثمار «غوغل» ملياري دولار في شركة Anthropic منافس ChatGPT التابعة لـ «مايكروسوفت»، إضافة إلى 4 مليارات دولار التزمت بها أمازون للاستثمار في Anthropic على مدى السنوات القادمة.
الجدير ذكره أن «أنثروبيك» تأسست في 2021 وحققت هوامش إجمالية، وتشمل الإيرادات مطروحا منها تكاليف المنتجات المبيعة فقط دون احتساب تكاليف أخرى تتراوح بين 50% و55% في ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط جمعت شركة MoneyHash شركة التكنولوجيا المالية ومقرها مصر 4.5 ملايين دولار من التمويل الأولي أو مرحلة seed بقيادة COTU Ventures وSukna Ventures.
وتأسست الشركة عام 2020 وتوفر نظام تشغيل دفع شامل مع أكثر من 200 واجهة برمجة تطبيقات API مع موفري خدمات الدفع مثل Checkout وStripe و«تاب» وغيرها.
كما استحوذت CoreVision، وهي شركة استثمارية مقرها السعودية، على حصة استراتيجية في VeFund وهي منصة لإدارة الاستثمار والصفقات ومقرها مصر تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تأسست «كورفيجن» عام 2023 وتوفر للمستثمرين أدوات لحساب تقييم الشركات وحلول إدارة المحافظ و«مؤشر الاستمرارية باستخدام الذكاء الاصطناعي» أو AI Surviv ability Index.
وباتت شركات الذكاء الاصطناعي تثير ضجة كبيرة وتتصدر الاستثمارات المليارية بهذا القطاع عناوين الأخبار.
قال شريك مدير في VentureX يوسف حميد الدين إن تقييم شركة «أنثروبيك» في يناير الماضي كان تقريبا 18 مليار دولار، وشركة OPEN AI في فبراير من هذا العام نتطلع إلى 18 مليار دولار استثمارات وصار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يشغل الجميع.
أشار حميد الدين، في مقابلة مع «العربية Business»، إلى التمييز بين أمرين بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بين شركات تولده وأخرى تستخدمه ويوجد فرق كبير بين الاثنين.
وأشار إلى مستثمر رأس المال المغامر يحققون العائد على استثماراتهم عند التخارج، فمن استثمر في الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت التي استثمرت بشكل استراتيجي لتهيئة القطاع ودعم أعمالها في أمور متعلقة بنموها المطرد وفي الوقت نفسه سيتضاعف تقييم استثماراتها وهذا أيضا نموذجا للتخارج يمكن أن يتحقق.
متى تجني الشركات العوائد على استثماراتها؟
وعن الفترة أو الوقت المتوقع لجني الشركات أرباحا من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، قال حميد الدين إن هذه الاستثمارات بدأت قبل عامين تقريبا وتترقب الأسواق عوائد كبيرة جدا للمستثمرين في هذا المجال أو خسائر فادحة بعد 10 سنوات.
وقال إن استثمار«علي بابا» في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي مهم جدا لأنها ستتعاطى مع اللغة الصينية نظرا لاختلاف محركات البحث في الصين بشكل كلي عن محرك بحث «غوغل» أو غيره.
وأوضح أن 10 سنوات مدة كافية لرؤية عوائد على رؤوس الأموال المغامرة في هذه الشركات.
وذكر أن بعض الشركات تستثمر وفقا لمعطيات حقيقية ومنها المؤسسات التي تطلق الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الشركات التي تدخل الـ AI في نموذج أعمالها في وقت مبكر ستجني عوائد ذلك.
وأوضح أن تقييم الشركات في قطاع رأس المال المغامر يعتمد على النظرة للمستقبل والفرص والمضاعفات المتوقعة والنمو في القطاع أكثر من تقييم الشركة في وضعها الحالي اليوم، مشيرا إلى أن الشركات التي لديها ملكية فكرية يكون تقييمها أكبر مقابل الشركات الناشئة التي ليس لديها ملكية فكرية ولكن تستخدم التكنولوجيا لتحقيق أغراض معينة.
وأشار إلى أن خلق ملكية فكرة يتطلب حجم رأسمال أكبر وفريق عمل متنوع وهذا يتطلب استثمارات كبيرة.

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