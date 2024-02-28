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أبل تتخلى عن مشروع لتصنيع سيارة كهربائية

2/28/2024 11:07:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخلت شركة «أبل» عن جهودها والتي دامت عقدا من الزمن لبناء سيارة كهربائية، بحسب ما نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر، متخلية بذلك عن أحد أكثر المشاريع طموحا في تاريخ الشركة.
وأعلنت شركة «أبل» هذا الكشف داخليا، مما فاجأ ما يقرب من 2000 موظف يعملون في المشروع، حسبما قالت مصادر «بلومبيرغ». تمت مشاركة القرار من قبل الرئيس التنفيذي للعمليات جيف ويليامز وكيفن لينش، نائب الرئيس المسؤول عن الجهود، وفقا للأشخاص.
وأخبر المسؤولان التنفيذيان الموظفين بأن المشروع سيبدأ في التصفية وأن العديد من الموظفين في فريق السيارات ـ المعروف باسم مجموعة المشاريع الخاصة، أو SPG ـ سيتم نقلهم إلى قسم الذكاء الاصطناعي تحت إشراف المدير التنفيذي جون جياناندريا.
وسيركز هؤلاء الموظفون على مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي أولوية رئيسية متزايدة للشركة.
ويضم فريق سيارات «أبل» أيضا عدة مئات من مهندسي الأجهزة ومصممي المركبات. من الممكن أن يتمكنوا من التقدم لوظائف في فرق أبل الأخرى. سيكون هناك تسريح للعمال، ولكن من غير الواضح كم عددهم.
وجاءت هذه الخطوة بمنزلة ارتياح للمستثمرين، الذين دفعوا أسهم شركة أبل إلى الارتفاع، حيث ارتفع السهم بنسبة 1% تقريبا إلى 182.63 دولارا عند الإغلاق في نيويورك.
كما احتفل إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، بهذه الخطوة. حيث قام بمشاركة منشور على موقع التواصل الاجتماعي X مع رمز تعبيري للتحية وسيجارة.
كان قرار إنهاء المشروع في النهاية بمثابة قنبلة للشركة، حيث أنهى جهدا بمليارات الدولارات يسمى Project Titan والذي كان من شأنه أن ينقل شركة أبل إلى صناعة جديدة تماما.
بدأت شركة التكنولوجيا العملاقة العمل على سيارة في عام 2014 تقريبا، واضعة أنظارها على سيارة كهربائية مستقلة تماما ذات تصميم داخلي يشبه سيارة الليموزين وملاحة موجهة صوتيا.
لكن المشروع واجه صعوبات منذ البداية تقريبا، حيث قامت شركة أبل بتغيير قيادة الفريق واستراتيجيته عدة مرات. تولى لينش وويليامز مسؤولية المشروع قبل بضع سنوات - بعد رحيل دوج فيلد، الذي أصبح الآن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة فورد موتور.
إنفاق 113 مليار دولار
تواصل شركة «أبل» الاستثمار بكثافة في مجالات أخرى. وأنفقت الشركة 113 مليار دولار على إجمالي البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس الماضية، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 16%. كما أطلقت الشركة مؤخرا سماعة الرأس Vision Pro ـ وهي أول فئة منتجات جديدة لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن ـ وقد قامت ببناء هذا العمل.
لقد ألغت الشركة مشاريع من قبل، بما في ذلك خطة لصنع جهاز تلفزيون تم التخلي عنها في عام 2015 تقريبا. لكن القليل من المساعي استمرت كل هذه الفترة الطويلة، وشارك فيها عدد كبير جدا من الموظفين أو تراكمت عليها نفقات بمليارات الدولارات.
حتى الآن، كانت أكبر دفعة لشركة أبل في صناعة السيارات هي برنامج CarPlay، الذي يتيح للسائقين الوصول إلى ميزات آيفون مثل الخرائط وSiri. ويتم إعادة تصميمها لتتكامل بشكل أعمق مع أدوات التحكم في السيارة وأنظمة الترفيه. ومن خلال عدم التنافس مع شركات صناعة السيارات، يمكن لشركة أبل أن تعطي دفعة لهذا البرنامج، مما يساعد على نشره إلى المزيد من النماذج.
وقال أنوراغ رانا وأندرو جيرار، محللا «بلومبيرغ إنتليجنس»، في مذكرة، إن التركيز على الذكاء الاصطناعي قد يكون في النهاية رهانا أفضل، «إن قرار شركة «أبل» بالتخلي عن السيارات الكهربائية وتحويل الموارد نحو الذكاء الاصطناعي المولد هو خطوة استراتيجية جيدة، في اعتقادنا، نظرا لإمكانية الربحية طويلة الأجل لتدفقات إيرادات الذكاء الاصطناعي مقابل السيارات».

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