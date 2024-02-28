ماكفم تدشن أحدث صالات عرض جريت وول موتورز



علي مرزوق الغانم: الصالة الجديدة استمرار لمسيرتنا نحو تعزيز حضورنا في سوق السيارات

الخطوة الأخيرة تشكل معلماً بارزاً بمسيرة «ماكفم للسيارات» والتي تشهد تطوراً بجميع الجوانب

جهودنا لتوسع شراكتنا مع «جريت وول موتورز» ستحقق مزيداً من المكاسب بالمستقبل القريب نحرص على إرضاء عملائنا وتحقيق تطلعاتهم والاستجابة لرغباتهم باقتناء سياراتهم المفضلة

أعلنت شركة ماكفم للسيارات إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، عن تدشين أحدث صالات العرض الجديدة والمتطورة لعلامة جريت وول موتورز، وذلك بمجمع «الويرهاوس - أوتو زون»، لتلبية احتياجات العملاء ومنحهم الوصول بشكل أسرع الى منتجات هذه العلامة التجارية التي تحظى بتجاوب كبير لما تحظى به من تقنيات متطورة وموديلات عصرية، إضافة الى معقولية أسعارها التي تناسب جميع فئات المجتمع.وتمتاز سيارات جريت وول موتورز التي تمثل إحدى العلامات التجارية لشركة ماكفم التابعة لمجموعة شركات أولاد علي الغانم للسيارات، بتنوع طرازاتها التي تلبي جميع الأذواق، ومنها سيارات «باور - البيك أب» و«تانك» التي تعتبر أروع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في فئتها لما تتضمنه من خيارات واسعة وقدرات عالية، إضافة إلى العلامة التجارية «هافال» التي تمتلك بدورها خصائص فريدة وضعتها في مقدمة السيارات الأكثر مبيعا، ليس في الكويت فحسب، بل في معظم دول المنطقة.وتم افتتاح الصالة الجديدة وهي الثانية المخصصة لسيارات جريت وول موتورز في الكويت يوم الخميس 15 فبراير الجاري، وسط حضور واسع لمسؤولي مجموعة شركات ماكفم للسيارات، إضافة إلى عدد كبير من محبي هذه العلامات التجارية.وتمتاز صالة العرض الجديدة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات المتقدمة بمرافق على أعلى المستويات العالمية، حيث يتوقع أن تكون إضافة مؤثرة لعملاء الشركة بما يشكل امتدادا للتجربة الغنية والمتميزة التي تقدمها لهم في جميع منشآتها ومرافقها.وتعليقا على هذا الحدث، أعرب المدير العام لشركة ماكفم للسيارات علي مرزوق الغانم عن سعادته بتدشين صالة العرض الجديدة، مشيرا إلى الإقبال المتزايد الذي تجده منتجات العلامة التجارية جريت وول موتورز، وقال: «تعد هذه الصالة الجديدة استمرارا لمسيرتنا نحو تعزيز حضورنا في سوق تجارة السيارات وموقعنا الريادي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة الى جهودنا المتواصلة نحو التوسع وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع هذه العلامة التجارية التي تشير جميع المؤشرات إلى أنها ستحقق المزيد من المكاسب في المستقبل القريب من واقع التجاوب الكبير الذي تحظى به لدى مختلف فئات المجتمع، وهذه المساعي المتفانية تمثل بدورها شهادة على التزامنا الراسخ بتحقيق رضاء العملاء وخدمتهم».وأضاف الغانم: «تشكل هذه الخطوة الأخيرة معلما بارزا آخر في مسيرة شركة ماكفم للسيارات والتي تشهد بحمد الله تطورا في جميع الجوانب، بسبب حرصها على إرضاء عملائها وتحقيق تطلعاتهم والاستجابة لرغباتهم في الحصول على سياراتهم المفضلة، ودعم العملية التسويقية بخدمات عالمية المعايير، وبذلك نجدد الحرص على الاستمرار في خدمتهم».جدير بالذكر أن شركة ماكفم للسيارات وهي إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. هي المستورد والموزع المعتمد لشركتي جريت وول موتورز وهافال في الكويت، وهما من أبرز الشركات الصينية لبيع سيارات الدفع الرباعي والبيك أب العائلية. كما أنها شركة رائدة في توفير السيارات التي تناسب اختيارات العملاء واحتياجاتهم.