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التجاري يدعم الاستدامة بالتعاون مع مرسيدس

2/28/2024 11:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تعزيز جهود الاستدامة والمحافظة على البيئة، فضلا عن مستقبل الابتكار في مجال صناعة السيارات، تعاون البنك مع مرسيدس بنز - الملا في تنظيم حدث اختبار قيادة سيارات مرسيدس الكهربائية الجديدة في مقر وكالة مرسيدس بنز- الملا.
وتمت إقامة هذا الحدث الحصري لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لدى البنك التجاري، وقد حظي عملاء البنك بتجربة جديدة وفريدة من نوعها، حيث كان لهم السبق في قيادة سيارات مرسيدس الكهربائية المتطورة، حيث يسعى البنك نحو تشجيع عملائه للتوجه إلى استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وقام فريق التسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك بالترحيب بعملاء الخدمات المصرفية الشخصية الذين استمتعوا بقيادة سيارات مرسيدس الكهربائية الفارهة في تجربة فريدة من نوعها، حيث عبروا عن سعادتهم بحضور هذا الحدث وشكرهم وتقديرهم للبنك التجاري ومرسيدس بنز - الملا الكويت.
ويحرص البنك التجاري الكويتي دائما على التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية، ويتجلى هذا من خلال رعايته للفعاليات المصممة لخدمة هذا التوجه، فضلا عن سعيه الدائم لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين، بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام.

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