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Stc وهواوي توقعان مذكرة لمواصلة تطوير 5 5G

2/28/2024 11:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت شركة الاتصالات الكويتية (stc) مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، بشأن تعزيز تعاونهما الاستراتيجي وتحقيق الريادة في مجال الأعمال على شبكة جيل الـ «5»، وذلك خلال أكبر حدث اتصال وأكثره تأثيرا في العالم «MWC24»، والذي يقام حاليا في برشلونة في الفترة من 26 إلى 29 الجاري.
وقد تم الاتفاق على أن يعمل الطرفان بشكل مشترك على بناء شبكة لاسلكية ذكية G5.5 بناء على الابتكارات المشتركة السابقة بشأن الـ 5G، كما سيشمل التعاون إطلاق وتقديم خدمات جديدة متعلقة بالـ 5.5G تخدم المستهلكين والمنازل (ToC/ToH)، والمؤسسات التجارية (ToB)، بالإضافة إلى دعم عجلة نمو صناعة جيل الـ 5.5G.
وخلال الفعالية تم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة stc - الكويت، ويانغ تشاوبين، رئيس قطاع منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأعضاء آخرون في فرق الإدارة من كلا الطرفين.
وفي بيان مشترك لهما، أكدت stc وهواوي على انه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم stc الكويت وهواوي بالتعاون الاستراتيجي في مجال ابتكار تقنية الـ 5.5G لبناء شبكات لاسلكية ذكية ودمج البيانات عبر المجالات المختلفة، وتشمل الشبكات اللاسلكية الذكية حلولا مثل WTTx Suite 2.0 وSmart Care وأنظمة RAN للتوأمة الرقمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في stc فهد العلي: «بصفتنا شركة رائدة في مجال الجيل الخامس 5G في السوق الإقليمي، تعتمد stc على أحدث الحلول الذكية لدعم وتمكين التحول الرقمي في البلاد وتلتزم بإثراء تجربة العملاء من خلال حلول رقمية فريدة ومبتكرة. لقد كانت Huawei شريكا استراتيجيا لنا منذ تأسيس الشركة، وقد قمنا معا بتقديم وإطلاق أحدث التقنيات والحلول في السوق».
وأضاف: «مع متطلبات العملاء المتغيرة إلى جانب التطورات التكنولوجية المتطورة في العالم سيعمل الطرفان معا على تعزيز الابتكار في مجال الـ 5.5G وتحسين أداء الشبكة وكفاءتها وذكائها، وتلبية متطلبات المستخدمين والصناعات المتنوعة، وإتاحة المزيد من الفرص التجارية والمزايا التنافسية لـ stc».
وعلى صعيد متصل، قال رئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي يانغ تشاوبين: «تلتزم هواوي بتزويد العملاء بأفضل المنتجات والحلول لمساعدتهم على تمكين التحول في مجال الذكاء الرقمي ونمو الأعمال. وباعتبار stc هي الشريك الاستراتيجي لشركة هواوي في الكويت، فإننا سوف نعمل معاً على استكشاف بشكل مشترك تقنيات وتطبيقات جديدة للشبكات اللاسلكية الذكية بما يتماشى مع رؤية stc الرقمية ودعم رؤية الكويت الرقمية».

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