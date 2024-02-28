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KIB يعين منى محمود رئيسا لإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي

2/28/2024 11:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين منى محمود رئيسا لإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي، إذ تعتبر منى محمود بخبرتها الاستثنائية ومعرفتها الواسعة إضافة نوعية للبنك، حيث تتمتع بسجل حافل وخبرة واسعة في مجال الإشراف المالي والالتزام، ما يجعل منها خيارا صائبا للارتقاء بأهداف البنك الاستراتيجية في هذا المجال.
وعلى الصعيد العملي، ستقود منى محمود دفة تطوير وإدارة استراتيجيات البنك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي، مع التركيز على تعزيز أطر الالتزام الخاصة بالبنك وترسيخ علاقاته المصرفية الدولية، كما ستمكنها خبرتها الطويلة في المجال من الإسهام في تعزيز التزام البنك باللوائح المحلية والدولية، مع ضمان أمن ونزاهة المعاملات المالية.
وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: «نحن على يقين بأن السيدة منى ستشكل حجر أساس في نجاحات إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي، إذ تتسم قيادتها بالحكمة والمرونة، ما يجعل منها قيمة مضافة تدعم مكانة KIB كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، كما ان خبرتها في تحديد المخاطر المالية والتقليل من آثارها، وسجلها الحافل في تطوير إجراءات التفتيش وتنفيذها، سوف تساهم بشكل فاعل في تطوير مبادرات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي».
وأضاف الدارمي: «يؤكد هذا التعيين إيمان KIB بالكفاءات المحلية، والتزامه بالسعي الدائم إلى تمكين المرأة في الأدوار القيادية داخل المؤسسة، إضافة إلى كونه عاملا أساسيا في تصنيف البنك كمؤسسة رائدة في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية».

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