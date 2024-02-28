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HONOR تسلط الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي بالأجهزة الذكية في مؤتمر MWC

2/28/2024 11:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت علامة «HONOR» في مؤتمر «MWC» لعام 2024 في برشلونة، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة «HONOR Device Co Ltd» جورج تشاو رواد الصناعة لإجراء حلقة نقاشة مثيرة للاهتمام.
وشهدت الجلسة النقاشية، التي حملت عنوان «وضع الإنسان أولا عند تطوير الذكاء الاصطناعي: الاعتبارات الأساسية عند تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي للأجهزة الذكية»، مشاركة كل من: الرئيس التنفيذي لشركة «GSMA Ltd» جون هوفمان، والمدير العام لمجموعة «MCX Qualcomm Technologies Inc» أليكس كاتوزيان.
وفي هذا السياق، قال جورج تشاو: «نؤمن بأهمية الذكاء الاصطناعي في إعادة بناء نظام التشغيل ويعيد بناء تجربتنا للهواتف الذكية للمستقبل، وستعمل HONOR على تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال دمجها عبر «MagicOS» وجميع أجهزة «HONOR»، ما يضمن تجربة تضع الإنسان في المقام الأول وتسعد مستخدمينا».
وتظهر خبرة «HONOR» في الذكاء الاصطناعي على الأجهزة من خلال إطلاق «MagicOS 8.0» في مؤتمر «MWC»، والذي يدمج الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي بالكامل وأول واجهة مستخدم قائمة على ما يقصده المستخدم (IUI) في الصناعة.
وتعاونت «HONOR» مع شركة «Qualcomm» لتوضيح استخدام «Llama 2» مفتوح المصدر على هاتف «HONOR Magic6 Pro» الجديد، ما يظهر قوة الذكاء الاصطناعي على الجهاز حتى عند الاستخدام دون الاتصال بالإنترنت.
وقال تشاو: «الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي وLLMs يمكنان HONOR من دمج أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في الحياة اليومية للمستخدمين، وفهم نواياهم وتوقع احتياجاتهم، وكلما زاد عدد المستهلكين الذين يتفاعلون مع هذه الأجهزة، أصبحت التجربة أكثر تخصيصا وإفادة».
من جانبه، قال أليكس كاتوزيان: «نريد أن نسهل على الأشخاص التطوير والابتكار على منصاتنا، حيث إن التعاون والانفتاح أمران مهمان بالنسبة للصناعة، لذا فإن تعاون Qualcomm مع شركائنا يعد أمرا أساسيا، ونحن نؤمن بأن الابتكار والتكنولوجيا سيجعلان شراكاتنا أقوى، وطالما أننا نستطيع الاستمرار في الابتكار والتعاون مع شركائنا، فإن إمكاناتنا لا حدود لها حقا».
بدوره، قال جون هوفمان: «إن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإحداث ثورة في كل شيء، ونحن متحمسون لرؤية شركات مثل HONOR وQualcomm تستفيد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الأجهزة لابتكار الأجهزة الذكية، وتمكين حياة الناس. وكشفت GSMA، بالتعاون مع HONOR، أيضا عن ورقة عمل 6G Terminal Vision، التي تحدد رؤية رائعة لتطوير محطات 6G في عصر الذكاء الاصطناعي وترسم المسار للتقدم المستقبلي في الصناعة».

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