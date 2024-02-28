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الصباح 1 4 مليون برميل يوميا طاقة الكويت التكريرية

2/28/2024 11:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقاً من مبدأ تعزيز علاقات الأعمال مع العملاء، وبحضور العضو المنتدب للتسويق العالمي الشيخ خالد الصباح، استضاف المكتب الإقليمي الأوروبي لمؤسسة البترول الكويتية على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الدولي «IE WEEK 2024» في لندن بالفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري، حفل تجمعه السنوي المعتاد في فندق دورشستر بارك لين، وذلك يوم الإثنين الماضي.
وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز في العالم، كما شهد حضور سفير الكويت في لندن وعدد من الديبلوماسيين من سفارة الكويت وأكثر من 200 شركة نفط دولية بمشاركة ما يزيد على 800 مشارك، ويمثل اللقاء انعكاسا للعلاقات القوية التي رسختها مؤسسة البترول الكويتية بنجاح مع شركات الطاقة الكبرى على مر السنين.
هذا، وشاركت مؤسسة البترول الكويتية في فعاليات أسبوع الطاقة السنوي بوفد رفيع المستوى يترأسه العضو المنتدب للتسويق العالمي الشيخ خالد الصباح، ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي وليد المخيزيم وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام للتسويق العالمي.
وضم الوفد كذلك نخبة من شباب وشابات مؤسسة البترول، والذين يحرصون على متابعة طلبات الزبائن بمختلف الأسواق العالمية والذي يعزز تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية على أسس تجارية ومنافسة.
وعلى هامش الحفل، قال الشيخ خالد الصباح: «بداية نهنئ صاحب السمو أمير البلاد والشعب الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33 ونتمنى من الله العزيز القدير أن يمن على الكويت وشعبها والمقيمين عليها بالأمن والأمان».
وأضاف: «اليوم تقوم مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي باستقبال عملائها ضمن فعاليات أسبوع الطاقة السنوي، لتؤكد على استمرارية متابعتها لمتطلبات السوق العالمي، كما يسرنا في هذه المناسبة أن نهنئ شركة كيبك بوصول مصفاة الزور للطاقة القصوى للتكرير بمعدل 615 ألف برميل يوميا، ما يترتب عليه وصول طاقة التكرير الإجمالية للكويت لكل من مصفاة الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الزور إلى 1.4 مليون برميل يوميا، ما يعزز تواجد مؤسسة البترول الكويتية لتلبية احتياجات العملاء وللتسويق في الأسواق العالمية».

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