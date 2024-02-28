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إعلان الخليج للأعياد الوطنية يحصد 13 مليون مشاهدة

2/28/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للمرة الثانية خلال العام الحالي، يحول النجم نبيل شعيل إعلانه إلى بنك الخليج، ويدعو جمهوره ومحبيه إلى تحويل حساباتهم إلى البنك والاستمتاع ببطاقاته دوم، إذ حصد إعلان الأعياد الوطنية نحو 13 مليون مشاهدة منذ إطلاقه قبل أيام.
وفي لفتة رائعة من بنك الخليج، وتخليدا لأغنية Free Kuwait، التي غناها الفنان نبيل شعيل عقب تحرير الكويت، حرص البنك على إنتاج إعلان بمناسبة الأعياد الوطنية، في قالب فكاهي جذاب يسوق للبطاقة مسبقة الدفع، التي تحمل علم الكويت، بما يحمله من معان سامية في وجدان كل مواطن.
وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى: «يحرص بنك الخليج على مشاركة المجتمع في كل المناسبات، انطلاقا من دوره التاريخي كأحد أبرز البنوك الكويتية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتطبيقا لشعاره «معاكم دوم» الذي يجسد رؤية بنك الخليج بأن يكون دائما الأقرب دائما إلى المجتمع». وأضافت: «سعداء بالتعاون مع النجم الغنائي نبيل شعيل وفريق عمل الإعلان، بعد النجاح الذي حققه الإعلان الأول في إعلان «يا شمس»، الذي حصد الملايين من المشاهدات، وما زال التعاون مستمرا مع النجم نبيل شعيل في أعمال أخرى».
وحول بطاقة بنك الخليج مسبقة الدفع، قالت العيسى: «البطاقة مسبقة الدفع مثالية لإدارة النفقات وتوفر مزايا وخصومات فورية للعملاء، ويمكن استخدامها بكل سهولة وأمان من قبل الأطفال أو أي من أفراد العائلة».
وأشارت إلى أن البطاقة توفر خصومات فورية لغاية 25% لدى أكثر من 550 مطعما ومقهى في الكويت، وخصومات فورية لغاية 30% لدى أكثر من 300 محلا تجاريا، ضمن العديد من القطاعات كالسفر والترفيه، الصحة والجمال وأسلوب الحياة الراقي.
وتتميز البطاقة مسبقة الدفع بسهولة وسرعة الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، ولدى أكثر من 2 مليون جهاز صراف آلي وما يزيد على 33 مليون متجر، وتمكن العميل من إضافة رصيد يصل إلى 3 آلاف دينار كحد أقصى، عبر القنوات من خلال تطبيق بنك الخليج على الموبايل وخدمة الرد الآلي أو مراجعة الفروع.

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