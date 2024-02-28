Thursday, 29 February 2024 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوبيان ينظم Boubyan Bucket List

2/28/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستعد بنك بوبيان لإطلاق فعاليته المنتظرة Boubyan Bucket List والمقرر تنظيمها الجمعة والسبت 1 و2 مارس، متيحا لزوار حديقة الشهيد خوض مجموعة متنوعة من التجارب الجديدة والمختلفة في مكان واحد بأسلوب مختلف، وذلك في إطار دوره المجتمعي والمؤسسي في خلق تأثير وتفاعل إيجابي بين مختلف الشرائح. وتعد Bucket List Boubyan فعالية تشجيعية لتحفيز المشاركين فيها من خوض العديد من التجارب الشخصية والتحديات المميزة بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز المقدمة من البنك للفائزين.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام: «تأتي فعالية Boubyan Bucket List ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية وحرصه على التواصل مع عملائه وغيرهم من خلال فعاليات غير تقليدية وجاذبة للجمهور لاسيما أن الفعالية تحرص على بث الأجواء الحماسية للمشاركين لخوض واكتشاف عالم مختلف من التجارب الاستثنائية والاستمتاع بتحديات غير مألوفة. وأضاف أن الفعالية تستقطب مشاركة أكبر شريحة من محبي خوض التجارب والتحديات، لينضموا إلى تجارب مختلفة تم اختيارها بعناية لتناسب التوجهات والأعمار وأيضا الفئات المختلفة مثل تجربة ركوب الدراجة النارية (هارلي ديفدسن) وتجربة تذوق الطعام والتعرف عليه أثناء عصب العين، وتجربة إجراء حلقة بودكاست مميزة وتجربة فن رسم اللاتيه على القهوة وتجربة التصوير وطباعة الصورة فوريا على غلاف مجلة، وتجربة صناعة العطر الشخصي المفضل وتجربة التسابق في سيارة فورمولا F1 بالإضافة إلى تجربة بعض التمارين الرياضية والتصوير الاحترافي بالآيفون.
وأوضح البسام أنه من خلال المشاركة في أكبر عدد من تجارب Boubyan Bucket List، يؤهل المشارك للدخول في سحب والحصول على مجموعة من الجوائز والتي تعد أيضا بمنزلة تجارب مميزة لاكتساب مهارات شخصية مثل رحلة تسلق الجبال لشخصين، ورحلة بحرية على متن أحد اليخوت بالإضافة إلى برنامج تعليمي للغوص والقفز الحر في نفق هوائي (Indoor Sky Diving) والعديد من الجوائز الأخرى.

MENAFN28022024000130011022ID1107914378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث