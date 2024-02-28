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Ookla احتفت بـ زين في المؤتمر العالمي للجوال

2/28/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفت «Ookla® Speedtest®»، الشركة الرائدة عالميا في مجال ذكاء الشبكات وإحصاءات الاتصالات واختبار وتحليل الشبكات، بتفوق وتميز زين الكويت على هامش أعمال المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2024) في برشلونة، وذلك بعد حصول شبكتها الرائدة للجيل الخامس على 3 جوائز عالمية عن الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
وتم التكريم بحضور الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالتكليف في زين الكويت دعيج العود، والمدير والرئيس التنفيذي لـ Ookla إحدى قطاعات شركة Ziff Davis ستيفن باي، والمدير التنفيذي لقطاع رعاية العملاء في زين الكويت علي أكبر، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Ookla تشيب سترينج، وعدد من مسؤولي الشركتين.
وكانت زين قد أعلنت أواخر العام الماضي عن كونها الشركة الأولى والوحيدة على مستوى البلاد التي حصدت ثلاث جوائز عالمية من Ookla® Speedtest® في العام نفسه، لتؤكد ريادتها في قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا، ومواصلة جهودها الحثيثة لخدمة أكبر عائلة مشتركين في الكويت.
وحصدت زين كل من جائزة «أسرع 5G»، وجائزة «أفضل 5G لتجربة الفيديو»، وجائزة «أسرع إنترنت»، وذلك بعد تحقيقها أعلى النتائج في التحليلات التي أجرتها Ookla على مئات الآلاف من الاختبارات التي أجراها المستهلكون في الكويت، والتي شملت جميع شبكات الاتصالات الكبرى بكافة مناطق البلاد، حيث حققت شبكة زين بكل جدارة أعلى النتائج بين جميع الشبكات في الفئات الثلاث خلال فترة الجائزة.
وما زالت زين تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس 5G وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطورة، لخدمة كل احتياجات عملائها الأفراد وعملاء الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها.
وفي إنجاز تقني جديد عزز ريادتها في قيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت زين مؤخرا عن وصولها لسرعة 10 غيغابت بالثانية (Gbps) عبر تكنولوجيا 5.5G، وذلك بعد نجاحها بإجراء الاختبار على شبكتها، لتكون الشركة الأولى التي تنجح بتحقيق هذه المحطة المحورية على مستوى السوق الكويتي، بالإضافة إلى نجاحها باختبار خاصية URLLC لتحسين وقت الاستجابة، وهي إحدى مزايا تكنولوجيا 5.5G.
وبدأت زين مبكرا بالاستثمار في ترقية وتوسعة شبكتها استعدادا للانتقال للنسخة المحسنة من الجيل الخامس (تقنية 5.5G) التي ستقدم فرصا لا حصر لها وتفتح آفاقا جديدة أمام قطاعات الأعمال والعملاء، الأمر الذي يعزز من موقع زين الريادي ويتماشى مع جهودها لتمكين التحول الرقمي تحت مظلة رؤية «كويت جديدة».

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