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بيتكوين تتجاوز 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021

2/28/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عززت أسعار العملات المشفرة مكاسبها خلال تعاملات أمس، ولاسيما البيتكوين التي تجاوزت مستوى 60 ألف دولار مع تفاؤل المستثمرين باقتراب موعد حدث تنصيف معدل تعدين العملة، والإقبال على الصناديق الفورية المتداولة، لتتجاوز القيمة السوقية للعملات المشفرة تريليوني دولار.
وخلال جلسة تعاملات أمس، صعدت البيتكوين بنسبة 6.16% إلى 60.48 ألف دولار، لتتداول أعلى مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، لتتجه البيتكوين بذلك نحو تسجيل ارتفاع بنسبة 39% خلال فبراير الجاري، في أكبر مكاسب شهرية منذ أكتوبر عام 2021.
كما صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3% إلى 3346.95 دولارا، كما ارتفعت الريبل 0.47% إلى 58.61 سنتا.
وقال «راين راسموسين» محلل الأسواق لدى «بيت وايز» لإدارة الأصول في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، إن الطلب على البيتكوين نتيجة الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة يفوق المعروض اليومي الجديد في الأسواق بدرجة كبيرة، وإنه يتوقع وجود مزيد من الطلب الكامن لم يتدفق للسوق بعد.
وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.81% إلى 2.19 تريليون دولار خلال تعاملات الـ 24 ساعة الماضية، رغم تراجع حجم التداول اليومي 12% إلى 97.5 مليار دولار، حسب بيانات «كوين ماركت كاب».

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