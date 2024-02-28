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ميد الهيدروجين أساسي باستدامة الثورة الصناعية

2/28/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن الدول المتقدمة بحاجة إلى الاستفادة القصوى من المزايا التي يوفرها الاقتصاد القائم على الهيدروجين، ليس فقط كسلعة تصديرية بل كمحرك رئيسي لضمان تحقيق التصنيع المستدام على المستوى المحلي.
ونقلت المجلة عن فعاليات قمة الهيدروجين العالمية المنعقدة حاليا في دبي، أن اقتصاد الهيدروجين يمكن أن يدفع نمو التكنولوجيا ويخلق فرص العمل مما يؤدي إلى نهج تصنيع أكثر استدامة، لاسيما في أوساط الدول النامية التي تتمتع بقدر كبير من وسائل الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا لا كاميرا، إن العامل المهم يتمثل في فهم الدور الحقيقي للهيدروجين، مشيرا إلى الاتجاه الناشئ والمتمثل في إقدام الدول الغنية والصناعية على استيراد الهيدروجين منخفض الكربون أو الأخضر من الدول النامية.

MENAFN28022024000130011022ID1107914375

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