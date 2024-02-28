فاتورة دعم المواد التموينية قفزت 13% إلى 386 مليون دينار في 2023



227.3 مليون دينار تكلفة دعم المواد الإنشائية للمواطنين.. و144.8 مليوناً لـ «الغذائية» 1926 شركة من دون مقرر تم تأسيسها منذ صدور قرار الشركات ذات الطبيعة الخاصة

طارق عرابيكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي فاتورة الإنفاق الحكومي على دعم المواد التموينية والإنشائية والحليب ومغذيات الأطفال ارتفع خلال عام 2023 بنحو 13% بما قيمته 43.8 مليون دينار، ليصل إجمالي ما أنفقته الدولة على تلك المواد لنحو 386 مليون دينار مقارنة بـ 342 مليون دينار في 2022. وفي التفاصيل، أظهرت البيانات أن حجم الصرف على دعم المواد الأساسية خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغ نحو 144.8 مليون دينار تشكل 37.5% من إجمالي فاتورة الدعم، فيما بلغ إجمالي حجم الصرف على دعم الحليب والمغذيات نحو 13.8 مليون دينار من إجمالي المبالغ المصروفة على دعم التموين، أما حجم الإنفاق على دعم المواد الإنشائية فقد استحوذ على نحو 59% من إجمالي مبلغ الدعوم بواقع 227.3 مليون دينار.البطاقات والمستفيدونارتفع عدد بطاقات التموين في الكويت خلال 2023 بنحو 8010 بطاقات، إذ بلغ عددهم بنهاية العام 262.6 ألف بطاقة تموينية مقارنة بـ 254.6 ألف بطاقة نهاية ديسمبر 2022.وتراجع عدد المستفيدين من البطاقة التموينية بنحو 43.5 ألف مستفيد ومستفيدة خلال 2023، إذ بلغ عددهم بنهاية ديسمبر الماضي 2.16 مليون مستفيد ومستفيدة، مقارنة بـ 2.21 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية ديسمبر2022، فيما سجلت معاملات المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 296.5 ألف عملية إضافة وتحديث وحذف خلال عام 2023.الشركاتمن جهة أخرى، أظهرت البيانات أن إجمالي أعداد الشركات ذات الطبيعة الخاصة، والتي صدر قرار بشأنها في مايو 2023 بهدف تسهيل ودعم المشاريع الصغيرة والاستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري، بلغ نحو 1926 ترخيصا خلال 3 أشهر فقط، حيث بلغ إجمالي أعداد التراخيص لتلك الأنشطة نحو 839 ترخيصا في أكتوبر، و608 تراخيص في نوفمبر و479 ترخيصا في ديسمبر.وكانت إدارة النافذة الواحدة قد تلقت نحو 4140 معاملة للشركات ذات الطبيعة الخاصة خلال 3 أشهر، من بينها 1862 معاملة في أكتوبر و1368 أخرى في نوفمبر و910 معاملات في ديسمبر، فيما بلغ عدد طلبات التأسيس المعتمدة خلال الأشهر الثلاثة 585 طلبا من بينها 351 في أكتوبر و234 في نوفمبر، بينما بلغ عدد طلبات التأسيس المرفوضة نحو 1629 طلبا من بينها 672 طلبا في أكتوبر و526 طلبا في نوفمبر و431 طلبا في ديسمبر.الرقابة التجاريةأما على صعيد إدارة الرقابة التجارية، فقد أظهرت الإحصائيات قيام مفتشي الرقابة التجارية بتحرير 962 مخالفة تجارية خلال العام 2023، كان أعلاها خلال شهر مايو الذي شهد تحرير 157 مخالفة، تلاه شهر يناير بـ 131 مخالفة، ثم شهر مارس بـ 112 مخالفة، ثم شهر يونيو بواقع 107 مخالفات، ثم شهر يوليو بواقع 74 مخالفة، ثم شهر فبراير بواقع 72 مخالفة، ثم شهر أغسطس بواقع 69 مخالفة، ثم شهر أكتوبر بواقع 58 مخالفة، ثم شهر أبريل بواقع 55 مخالفة، ثم شهر سبتمبر بواقع 48 مخالفة، ثم شهر نوفمبر بواقع 46 مخالفة، وأخيرا شهر ديسمبر بواقع 33 مخالفة.كما قامت إدارة الرقابة التجارية بتحرير 4386 محضر ضبط خلال العام 2023، حيث تصدر شهر يوليو قائمة أعلى الشهور التي شهدت تحرير محاضر ضبط بواقع 710 محاضر، تلاه شهر نوفمبر بواقع 463 محضرا، تلاه شهر أكتوبر بواقع 451 محضرا، ثم شهر مايو بواقع 441 محضرا، ثم شهر يناير بواقع 389 محضرا، ثم شهر ديسمبر بواقع 338، ثم شهر أغسطس بواقع 327 محضرا، ثم شهر مارس بواقع 312 محضرا، ثم شهر يونيو بواقع 291 محضرا، ثم شهر سبتمبر بواقع 288، ثم شهر فبراير بواقع 250 محضرا، وأخيرا شهر ابريل بواقع 126 محضرا.حماية المستهلكمن جهة أخرى، وفيما يتعلق بإدارة حماية المستهلك، فقد أظهرت الإحصائية أن إجمالي أعداد المركبات التي تم استدعاؤها لوجود عيوب مصنعية بها خلال العام 2023 بلغ 26708 مركبات من مختلف الماركات والموديلات، حيث شهد شهر فبراير أعلى معدل استدعاء مركبات بواقع 6599 مركبة، تلاه شهر يوليو بواقع 5489، ثم شهر يناير بواقع 5257 مركبة، ثم شهر ديسمبر بواقع 2791، ثم شهر يونيو بواقع 1769 مركبة، ثم شهر ابريل بواقع 1473 مركبة، ثم شهر نوفمبر بواقع 1253 مركبة، ثم شهر أغسطس بواقع 1119 مركبة، ثم شهر مارس بواقع 552 مركبة، ثم شهر سبتمبر بواقع 229 مركبة، ثم شهر أكتوبر بواقع 144 مركبة، وأخيرا شهر مايو بواقع 33 مركبة فقط.التراخيص التجاريةأما فيما يتعلق بإدارة التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، فقد أظهرت الإحصائيات أن الإدارة قامت بإصدار 1876 ترخيصا جديدا خلال 2023 لأشخاص طبيعيين واعتباريين، بواقع 1749 ترخيصا لشخص طبيعي، و127 ترخيصا لشخص اعتباري.وكانت ذروة إصدار التراخيص خلال شهر مايو الذي شهد إصدار 243 ترخيصا، منها 236 ترخيص شخص طبيعي و7 تراخيص شخص اعتباري، تلاه شهر مارس الذي شهد إصدار 192 ترخيصا منها 184 ترخيص شخص طبيعي و8 تراخيص شخص اعتباري، تلاه شهر يناير الذي شهد إصدار 192 ترخيصا كذلك منها 170 ترخيص شخص طبيعي و22 ترخيص شخص اعتباري، وجاء شهر يونيو بالمرتبة الرابعة بإجمالي 166 ترخيصا بينها 160 ترخيص شخص طبيعي و6 تراخيص شخص اعتباري، تلاه شهر نوفمبر بواقع 163 ترخيصا بينها 148 ترخيص شخص طبيعي و15 ترخيص شخص اعتباري، فيما جاء كل من شهر فبراير ويوليو بنفس العدد بواقع 142 ترخيصا لكل شهر، تلاها شهر ابريل بواقع 138 ترخيصا بينها 132 ترخيص شخص طبيعي و6 تراخيص شخص اعتباري، ثم شهر أغسطس بواقع 136 ترخيصا بينها 127 ترخيص شخص طبيعي و9 تراخيص شخص اعتباري، ثم شهر أكتوبر بواقع 133 ترخيصا بينها 116 ترخيص شخص طبيعي و17 ترخيص شخص اعتباري، ثم شهر ديسمبر بواقع 121 ترخيصا بينها 119 ترخيص شخص طبيعي و2 ترخيص شخص اعتباري، وأخيرا شهر سبتمبر بواقع 108 تراخيص بينها 99 ترخيص شخص طبيعي و9 تراخيص شخص اعتباري.إدارة العقاروفيما يتعلق بإدارة العقار، فقد أظهرت الإحصائية إصدار 228 ترخيصا جديدا لمزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات خلال العام 2023، حيث تصدر شهر أكتوبر قائمة الأشهر التي شهدت إصدار تراخيص جديدة بواقع 41 ترخيصا، تلاه شهر نوفمبر بواقع 35 ترخيص، ثم شهر ديسمبر بواقع 32 ترخيصا، ثم شهر سبتمبر بواقع 30 ترخيصا، ثم شهر يناير بواقع 20 ترخيصا، ثم شهر مايو بواقع 14 ترخيصا، ثم شهر مارس بواقع 12 ترخيصا، ثم شهر ابريل بواقع 11 ترخيصا ثم شهر فبراير بواقع 8 تراخيص، وأخيرا كلا من يونيو ويوليو بواقع 5 تراخيص لكل منهما.أما أعداد معاملات إلغاء تراخيص مزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات فبلغ عددها الإجمالي خلال العام 2023 نحو 84 ترخيصا كان أعلاها في شهر أكتوبر الذي شهد إلغاء 14 ترخيصا، ثم شهر ديسمبر بواقع 13 ترخيصا ثم شهر نوفمبر بواقع 12 ترخيصا، ثم شهر سبتمبر الذي شهد إلغاء 10 تراخيص، فيما شهد شهر يوليو إلغاء 8 تراخيص، وشهد كل من مارس إلغاء 7 تراخيص لكل منها، وشهر يناير 3 تراخيص، فيما تم إلغاء ترخيص في كل من فبراير وإبريل.