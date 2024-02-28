حمد المرزوق بيتك ينجز بنجاح أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي



النتائج غير المسبوقة تشهد على نجاح عملية الاندماج.. و«بيتك» يعد الأكبر من حيث الأصول والأعلى في الربحية والقيمة السوقية

منذ اليوم أصبح «بيتك» و«المتحد» فريقاً واحداً بهوية مصرفية واحدة ورؤية شرعية واحدة

مجموعة مصرفية عملاقة قادرة على منافسة عابرة للحدود والقارات والانتشار بعدد من الأسواق

الاندماج يعزز قدرتنا على رفع نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلي الاستحواذ دعم قدرة «بيتك» على توظيف 400 من أفضل الكفاءات الوطنية خلال 2023

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق، إن «بيتك» أتم بنجاح تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد- الكويت وتبادل أسهم زيادة رأسمال «بيتك» مع مساهمي البنك الأهلي المتحد- الكويت، بحيث أصبح «بيتك» بشكل رسمي وبعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والرقابية، الشركة الدامجة، فيما أصبح البنك الأهلي المتحد الشركة المندمجة، وبهذا يكون «بيتك» قد نفذ أول عملية اندماج في القطاع المصرفي الكويتي، وهي جزء من عملية استحواذ «بيتك» على مجموعة الأهلي المتحد- البحرين العابرة للحدود خليجيا وقاريا، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة.وبهذه المناسبة، تقدم المرزوق بالشكر والامتنان لكل من ساهم في عملية الاندماج التي رغم صعوبتها أصبحت واقعا، مثمنا دور الجهات الرقابية، ومشيدا بدعمهم المستمر.وأضاف: «منذ اليوم أصبح بيتك والبنك الأهلي المتحد فريقا واحدا، بهوية مصرفية واحدة، ورؤية شرعية واحدة، ونرحب بتواجد فريق البنك الأهلي المتحد في بيتهم الجديد، ونتطلع إلى مساهماتهم الفعالة بوصفهم أعضاء رئيسيين ضمن فريق البنك الأكبر في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي عالميا من حيث حجم الأصول التي بلغت 38.01 مليار دينار لعام 2023، والأكبر من حيث القيمة السوقية التي وصلت إلى أكثر من 12 مليار دينار، ليصبح على رأس الكيانات والمجموعات والبنوك وكافة الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، ويستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة في البورصة، والأكبر كذلك من حيث الربحية، حيث حقق بيتك صافي أرباح للمساهمين لعام 2023 قياسية وتاريخية وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بلغت 584.5 مليون دينار، بنسبة نمو 63.4% مقارنة بالعام السابق».وتابع المرزوق: «اليوم تتجه أنظار العالم إلى الكويت حيث ينجز بيتك بنجاح أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، والتي ستبقى نبراسا يضيء الطريق لأي عملية اندماج قادمة، بما يعزز المراكز المالية للمصارف الكويتية ويفتح أبواب حقبة عالمية جديدها يقودها بيتك».وأوضح أن الاستحواذ يعزز قدرة «بيتك» على المضي قدما في تحسين نوعية الخدمات وتمويل المشروعات التنموية الكبرى والمساهمة بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت والأسواق، كما يسهم في التمكين من رفع نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية، حيث إن مقر الوحدة المدمجة هو الكويت، فكلما كبر الكيان وانتشر كلما احتاج عمالة وطنية أكثر إلى جانب احتمال تصدير بعضها إلى الأسواق التي تغطيها مجموعة «بيتك».وأشار إلى أن الاستحواذ ساهم في تعزيز قدرة «بيتك» على توظيف أفضل الكفاءات ودعم العمالة الوطنية، حيث تم تعيين 400 موظف خلال العام 2023 وبنسبة تكويت نحو 100% من إجمالي هذه التعيينات، وبذلك تجاوزت نسبة التكويت 81%، بالإضافة إلى تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية خلال العام.واختتم المرزوق بالقول: «إن التركيز اليوم ينصب على مرحلة تكامل الأعمال، حيث يتطلب نقل العمليات والأنظمة وقاعدة العملاء على أكمل وجه وبالطريقة المثلى، لنمهد بذلك انطلاقة جديدة لـ «بيتك» قوامها الابتكار، والتقدم الرقمي، والمعاملة الشرعية السمحة المعهودة عنا، بما يلبي حاجة قاعدة عملائنا المتنامية ومتعددة الجنسيات، ويعزز تواجد مجموعة مصرفية عملاقة وأكثر قدرة على منافسة عابرة للحدود والقارات لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، فمجموعة بيتك تنتشر الآن في 12 بقعة جغرافية أبرزها: الكويت والبحرين وتركيا وألمانيا ومصر وبريطانيا وماليزيا وغيرها».