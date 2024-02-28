530 2 مليون دينار تسهيلات البنوك لقطاع الأعمال في 2023



214.9 مليون دينار قروض قطاع التجارة بالعام الماضي.. والرصيد إلى 3.39 مليارات دينار

286 مليون دينار صافي التسهيلات الائتمانية الشخصية.. و267.4 مليوناً للقروض الإسكانية

816.2 مليون دينار صافي القروض الشخصية والموجهة لقطاع الأعمال بنهاية العام الماضي 47.7 مليار دينار التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنوك في نهاية ديسمبر 2023.. بنمو 1.7%

أحمد مغربيشهدت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال خلال 2023 نموا بواقع 2% ليبلغ صافي القروض الممنوحة إلى مختلف قطاعات الأعمال نحو 530.2 مليون دينار، وذلك في تأكيد جديد على تمتع قطاع الأعمال بمحافظته على مستويات تشغيل جيدة، نتيجة التركيز على النشاط الرئيسي المرتبط بالعديد من الخدمات والأعمال الضرورية المستمرة وغير المرتبطة بأي تطورات أو أحداث في قطاعات مثل التجارة والصناعة وشراء الأوراق المالية وقروض البنوك والنفط الخام والغاز.ووفقا لبيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» فإن التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال بلغت بنهاية 2023 نحو 28.93 مليار دينار مقارنة بـ28.4 مليار دينار بنهاية 2022 وذلك بزيادة صافية بلغت 530.2 مليون دينار وما يعادل 1.9%، وتشكل قروض قطاع الأعمال كتلة كبيرة من حجم محفظة التسهيلات للقطاع المصرفي ككل، إذ تشكل نحو 60.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.ويأتي الارتفاع في التسهيلات الائتمانيـــة الموجهة لقطاع الأعمال خلال العام الماضي مدفوعا بصفة أساسية لزيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة العقار بقيمة 132.3 مليون دينار ليبلغ إجمالي التسهيلات بنهاية العام الماضي نحو 9.6 مليارات دينار مقارنة بـ9.4 مليارات دينار نهاية 2022، وتشكل القروض الممنوحة للعقار نحو 20.2% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال.أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاء فقد شهدت نموا بنسبة 14.5% لتسجل بنهاية العام الماضي نحو 2.39 مليار دينار مقارنة بملياري دينار خلال 2022 ليبلغ صافي القروض الإنشائية 303 مليون دينار ولتشكل نحو 5% من إجمالي محفظة تسهيلات قطاع الأعمال.وأظهرت البيانات ان القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية قد سجلت 3.43 مليارات دينار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ3.2 مليارات دينار، ليبلغ صافي القروض نحو 221.2 مليون دينار.فيما سجلت التسهيلات الموجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والصيد وقروض للبنوك والنفط الخام والغاز والخدمات الأخرى انخفاضات ملحوظة خلال العام الماضي، إذ سجلت انخفاضا بنحو 5.9% لقطاع الصناعة لتبلغ إجمالي التسهيلات الموجهة للقطاع حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 2.24 مليار دينار وذلك انخفاضا بقيمة 142.2 مليون دينار، وانخفضت القروض الممنوحة لقطاع النفط الخام والغاز بنحو 169.2 مليون دينار ليبلغ الرصيد التراكمي الموجهة للقطاع بنهاية 2023 نحو 1.9 مليار دينار.وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية الشخصية فإنها سجلت بنهاية ديسمبر 2023 نحو 18.7 مليار دينار مقارنة مع 18.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 286 مليون دينار، وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية ما نسبته 39.3% من إجمالي أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.ويعزى الارتفاع في التسهيلات الائتمانية الشخصية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية الشخصية الإسكانية بقيمة 276.4 مليون دينار لتبلغ 16 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ15.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وتمثل التسهيلات الإسكانية نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية.وفي مقابل ذلك، تشير البيانات إلى تراجع طفيف في كل من الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية الشخصية الاستهلاكية والتي تمثل نسبة 10.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانيـــــة الشخصية والتسهيـــلات الائتمانية الشخصية للسكن الخاص والنموذجي.وإجمالا فإن إجمالي التسهيلات الائتمانيـــــة الشخصية والموجهة لقطاع الأعمال سجلت 47.7 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ46.88 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، ليسجل بسجل الائتمان نموا بنحو 1.7% وبما قيمته 816.2 مليون دينار.