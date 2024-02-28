عشرات الشهداء بقصف على مخيمي النصيرات والبريج وخان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتقى 25 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة .



وأكدت مصادر أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة اسهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.



ونوهت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لخان يونس جنوب القطاع، وفي عدة مناطق، وان مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء، وان هناك أعداد من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة والجيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.



ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السادس والأربعون بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.

