عشرات الشهداء بقصف على مخيمي النصيرات والبريج وخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتقى 25 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة .
وأكدت مصادر أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة اسهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.
ونوهت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لخان يونس جنوب القطاع، وفي عدة مناطق، وان مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء، وان هناك أعداد من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة والجيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.
ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السادس والأربعون بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.
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