الشابان دانز وكوماس يقودان ليفربول لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

فاز ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3/صفر وسط غياب عدد كبير من نجومه بسبب الإصابة، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين ليفربول بهذا الفوز للاعبيه الشباب ، حيث سجل لويس كوماس الهدف الأول في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، شارك جايدن دانس من على مقاعد البدلاء ليسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و88، ليواصل مشواره في كأس الاتحاد بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين مطلع الأسبوع الجاري.

وصعد ليفربول لمواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد، الذي تأهل بدوره بفوز صعب على مضيفه نوتنجهام فورست بهدف وحيد الأربعاء.

وفي نفس التوقيت فاز ولفرهامبتون على ضيفه برايتون بهدف مبكر سجله ماريو ليمينا في الدقيقة الثانية، ليتأهل لمواجهة كوفنتري سيتي في دور الثمانية.

أما آخر مواجهات دور الثمانية ستكون صداما قويا بين مانشستر سيتي حامل اللقب ضد نيوكاسل يونايتد، الذي أخرجه من كأس رابطة المحترفين في مرحلة مبكرة من الموسم الجاري.

خاض يورجن كلوب مدرب ليفربول اللقاء معتمدا على عدد كبير من العناصر الشابة لتعويض الغيابات مع باقي الركائز المتاحة مثل فيرجيل فان دايك وكونستانتينوس تسيميكاس وجو جوميز وكودي جاكبو.

وحاول الضيوف استغلال فارق الخبرات وحالة الإرهاق التي تسيطر على لاعبي ليفربول بعد التتويج قبل أيام قليلة بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وضغط ساوثهامتبون بقوة في الدقائق الأولى حيث حرم القائم الأيسر كمال الدين سليمانا من تسجيل هدف مبكر بعد مرور خمس دقائق فقط.

وتألق كويمين كيليهير حارس ليفربول في إنقاذ مرماه من فرصتين محققتين أمام سيكو مارا في الدقيقتين 6 و11، قبل أن يعود حارس ليفربول للتألق بالتصدي لمحاولة من سليمانا في الدقيقة 38.

ودخل ليفربول أجواء اللقاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث سدد هارفي إيليوت كرة قوية أبعدها حارس مرمى ساوثهامبتون في الدقيقة 42.

وبعدها بدقيقتين سجل المهاجم الشاب كوماس الهدف الأول لليفربول بعد تمريرة من الشاب الآخر بوبي كلارك، بينما أضاع جاكبو فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثان في الدقيقة 45.

وواصل ساوثهامبتون مسلسل إهدار الفرص في الشوط الثاني، حيث أنقذ كيليهير مرمى ليفربول من محاولة جديدة لسليمانا بينما أطاح صامويل إيدوزي بكرة فوق العارضة في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 52 أضاع جاكبو فرصة أخرى مؤكدة في الدقيقة 52 بينما سدد المهاجم الشاب جايدن دانس كرة بجوار القائم في الدقيقة 65 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وبغرابة شديدة سدد تشارلز شيا كرة في الشباك من الخارج بالدقيقة 69 لتضيع على ساوثهامبتون فرصة جديدة لإدراك هدف التعادل.

وفي الدقائق الأخيرة فقد لاعبو ساوثهامبتون تركيزهم ليستغل ليفربول الفرصة ويضيف هدفا ثانيا سجله دانس بعد تمريرة من زميله إيليوت، وبعدها سدد جاكبو كرة فوق العارضة في الدقيقة 85.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتين سدد اللاعب الشاب كونور برادلي ظهير أيمن ليفربول كرة أبعدها الحارس جوي لوملي قبل أن يكملها دانس بقدمه في الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لليفربول الذي انتزع بطاقة التأهل بأقل من نصف قوته الضاربة.

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