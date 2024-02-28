العثور على سفينة اختفت بطاقمها منذ 120 عاماً

عثر مستكشفون في أعماق البحر على سفينة كانت قد اختفت بطاقمها منذ 120 عاماً.

واكتشفوا، خلال إجراء مسح تحت الماء، بقايا السفينة البخارية «إس إس نيميسيس» التي فُقدت قبالة سواحل أستراليا عام 1904 بينما كانت تنقل الفحم من نيوكاسل إلى ملبورن بعد تعرُّضها لعاصفة مدمرة في المياه قبالة نيو ساوث ويلز، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وكان جميع أفراد طاقم السفينة، البالغ عددهم 32 فرداً، وتتراوح أعمارهم بين 18 و56 عاماً، قد اختفوا أيضاً، بعدما جاؤوا من المملكة المتحدة ونيوزيلندا وأيرلندا وكندا والنرويج وغينيا البريطانية.

وبينما انجرفت بعض جثث وشظايا السفينة، التي يبلغ طولها 73 متراً، إلى الشاطئ في الأيام التي أعقبت العاصفة، لم يُشاهد الحطام نفسه مرة أخرى.

وقال إد كوربر، أحد أعضاء الفريق الذي قام بهذا الاكتشاف الأولي: «كنا في مشروع مختلف، ونشرنا معدات مسح البصر لدينا بحثاً عن أشياء أخرى».

وأضاف: «اتصل بي أحد الفنيين وهو يراقب البيانات الواردة الساعة الواحدة صباحاً قائلاً: مرحباً، استمع، أعتقد أن لدي شيئاً مثيراً للاهتمام هنا»، مؤكداً أنهم بمجرد دراسة بعض اللقطات للحطام أدركوا أنهم على وشك تحقيق شيء مهم للغاية.

وباستخدام أجهزة استشعار متقدمة متعددة الحزم، رسم الفريق خريطة لموقع الحطام الذي يقع على عمق 160 متراً وعلى بعد نحو 28 كيلومتراً قبالة ساحل ولونجونج بدقة عالية، ثم استخدموا نظام كاميرا متخصص تحت الماء لاستكشاف المنطقة.

وقال جيسون فازي، مدير الرحلة: «لقد أخذنا مسار رحلتنا مباشرة بعد الحطام، وكنا محظوظين للغاية بظروف المسح»، مشيراً إلى أن الفريق قام بعمل رائع والتقاط صور مذهلة للحطام.

وأضاف: «قمنا بمسح كامل لطول الحطام باستخدام الكاميرا المسقطة، وكشفنا عن الكثير من التفاصيل حول هياكل السفينة، بما في ذلك بعض المساحات الداخلية».

وأكد المسَّاح فيل فاندنبوش، الذي كان جزءاً من المهمة، أن ثمة أضراراً كبيرة وتدهوراً في مقدمة الحطام ومؤخرته، ومع ذلك فإنهم نجحوا في تحديد بعض الهياكل الرئيسة التي لا تزال سليمة ويمكن التعرف إليها، بما في ذلك اثنان من مراسي السفينة ملقاة على قاع البحر.

وقد مكَّن هذا خبراء علم الآثار من التأكد بثقة من أن السفينة المفقودة منذ فترة طويلة هي بالفعل سفينة «إس إس نيميسيس». والآن، تدعو السلطات أقارب الطاقم المفقود إلى التقدم ودفن ماضيهم.

وقالت وزيرة التراث في نيو ساوث ويلز، بيني شارب: «حتى الآن، لم يعرفوا ما حدث لهم. لا نعرف مكان وجود جميع العائلات».

وذكر تيم سميث، مدير التقييمات في هيريتيدج نيو ساوث ويلز، أن القضية توفر فرصة فريدة لكشف المزيد عن التاريخ البحري لأستراليا.

الجدير بالذكر أن الحطام واحد من عدة آلاف من حطام السفن التي تقع على طول الساحل الأسترالي، ولا يزال من الممكن العثور على الكثير منها، حيث الكثير من الألغاز التي يتعين حلها في أعماق البحر.