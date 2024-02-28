زيرو جرافيتي: خط الدفاع الأول لأمان الإنترنت هو نشر الوعي

أكدت شركة زيرو جرافيتي للوسائط المتعددة وحلول تكنولوجيا المعلومات الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2024 أهمية نشر الوعي وثقافة الاستخدام الإيجابي للإنترنت، وخصوصاً مع تنامي احتياجات سوق العمل العالمي والحاجة الملحة لتكنولوجيا المستقبل، وتعزيز التوعية بالأمن الرقمي عبر الإنترنت.

وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجموعة زيرو جرافيتي العالمية: «إن حرص دولة الإمارات كبير وفعال جداً في توفير البيئة الآمنة لمستخدمي الإنترنت ومع إطلاق حملات التوعية الرقمية في هذه المناسبة، التي تستهدف الشباب والأطفال وأولياء الأمور وكل فئات المجتمع لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت، لأنه أصبح جزءاً أساسياً في حياتنا وبات استخدامه بشكل يومي من الضرورات الملحة، وإن المسؤولية لضمان السلامة الرقمية لأطفالنا ولنا هي مسؤولية الجميع، وخصوصاً القطاع الخاص، ونحن ندرك من خلال تجاربنا كمية المخاطر التي تنضوي في حال الاستخدام غير المسؤول للإنترنت، حيث أصبحت جرائم الإنترنت من الجرائم الأكثر انتشاراً في دول العالم».

وأكد الحوسني أن مهمة نشر الوعي الرقمي ضد أخطار الاستخدام الخاطئ للإنترنت هي من أهم مسؤوليات القطاع التقني الخاص العامل في الدولة لضمان مجتمع رقمي عالمي آمن ومستدام.

وحول أمان الإنترنت قال الحوسني: إن العالم في المشهد الرقمي اليوم يعمل لحظياً على مشاركة ضخمة من البيانات لإنجاز العمليات المهمة بالعمل عبر الإنترنت من الاتصالات والترفيه والمهام المالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصحية والثقافية والسياحية وغيرها، فالعالم يتصل ببعضه البعض عبر هذه الشبكة، وأصبحت مشاركة البيانات والمعلومات الحساسة شراً لا بد منه لإنجاز الأعمال، لكننا لن ننسى أن الإنترنت على الرغم من أنه خاص وآمن، لكنه قد يكون أيضاً قناة غير آمنة لتبادل المعلومات مع وجود مخاطر عالية للتطفل من قبل المتسللين ومجرمي الإنترنت، فإن أمان الإنترنت يمثل أولوية قصوى للأفراد والشركات على حد سواء، لأن الأمان هو كل ما يمكنك توفيره من أساليب لحمايتك من مخاطر الشبكة ضد التهديدات المحتملة من القرصنة على أنظمة الكمبيوتر أو عناوين البريد الإلكتروني أو مواقع الويب وضد البرمجيات الخبيثة، ونحن في زيرو جرافيتي نعتبر خط الدفاع الأول لأمان الإنترنت هو نشر الوعي بمخاطره واتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل جدي ومسؤول.

ومن جانبه، ينصح ناصر الحمادي، مدير إدارة الابتكار في مجموعة زيرو جرافيتي العالمية، متصفحي شبكة الإنترنت للحفاظ على خصوصيتهم، وتأمين بياناتهم ضد أي اختراق محتمل من القرصنة بتحديث التطبيقات على هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر بشكل دوري، لأن التحديث يعالج الثغرات الموجودة فيها ويقلل من احتمال الضرر بشكل كبير، كما ننصح بأن لا يكتفي المستخدم أو المتصفح ببرامج الحماية من الفيروسات، بل إن تحديث البرامج المستمر مطلب رئيسي لتفادي الاختراقات، وعدم التساهل أو التكاسل في اختيار كلمات مرور قوية، ويفضل أن تكون غريبة نوعاً ما وغير متوقعة أبداً، ومن الأهمية أيضاً استخدام خاصية التحقق الثنائي برقم هاتف أو بخاصية البصمة أو غيرها، والتأكد من الروابط قبل الضغط عليها، وتجاهل الرسائل المثيرة للشك، وخاصة من الغرباء.

وقد احتفل العالم باليوم العالمي للإنترنت الآمن في الثامن من فبراير الجاري، حيث تعدّ هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية، والتذكير بأهمية الأدوار التي يجب أن يقوم بها الجميع من أجل المساعدة في خلق مجتمع تقني أكثر أماناً، ونحن نعيش ثورة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات.