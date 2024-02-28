«آي بي»: ارتفاع برمجيات طلب الفدية وتسريب البيانات وسرقة المعلومات إقليمياً

نشرت «مجموعة آي بي»، المتخصصة في التحقيق بالجرائم الإلكترونية والوقاية منها، تقريرها الجديد عن اتجاهات الجرائم ذات التقنية العالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2023-2024، الذي يقدم نظرة عامة وشاملة عن مشهد التهديدات السيبرانية في المنطقة.

ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لكيفية تطور تحديات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وجد خبراء شركة «مجموعة آي بي» في عام 2023 زيادة بنسبة 68% في عدد هجمات برمجيات الفدية، وكانت شركات الخدمات المالية وشركات العقارات من ضمن المجموعات الأكثر استهدافاً لهذه الهجمات. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وتركيا من المناطق الأكثر استهدافاً بشكل متكرر لبرمجيات الفدية المقدمة كخدمة (RaaS)، حيث تشكل عمليات سرقة المعلومات مصدر قلق كبيراً، وخاصة أنها كانت قد أثرت في 297,106 أجهزة مُخترقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تم توفير سجلاتها على المنصات غير المشروعة لسجلات البيانات Underground Clouds of Logs (UCL)، إضافة إلى تداول وطرح 903,002 سجل إضافي للبيع في الأسواق غير المشروعة. وتم اكتشاف 152 تسريباً جديداً للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023.

وجد خبراء «مجموعة آي بي» أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كانت في العام الماضي هدفاً مهماً لمجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs)، والمعروفة أيضاً بالمجموعات التي ترعاها الدول القومية. ونسبت مجموعة آي بي بشكل عام 523 هجوماً إلى جهات فاعلة من الدول القومية في جميع أنحاء العالم في عام 2023، حيث شكلت الهجمات على المنظمات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 15% من إجمالي الهجمات العالمية، البالغ عددها 77، مع تأكيد خبراء مجموعة آي بي أن هذا قد يكون بسبب الصراعات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، إلى جانب أهمية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لسوق الطاقة العالمية.

ومع استمرار انتشار هجمات برمجيات طلب الفدية في العام الماضي، وتزايد عدد الشركات التي تعرضت لاختراق أنظمتها الحيوية وانكشاف معلوماتها الحساسة، فقد حددت مجموعة آي بي في العام الماضي وقوع 205 شركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضحية نشر بياناتها ومعلوماتها على مواقع تسريب البيانات، وهو ما يترجم إلى زيادة تقريبية بنسبة 68% عن العام السابق عندما تم نشر معلومات تخص 122 شركة ضحية على هذه المواقع.

وفي عام 2023، استمر قطاع الخدمات المالية بكونه القطاع الأكثر استهدافاً في المنطقة، حيث يمثل 13% من جميع الشركات المتضررة التي تم نشر بياناتها على مواقع تسريب البيانات. واحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية، حيث حصل على 9% من جميع الهجمات في المنطقة. وجاء قطاع التصنيع في المركز الثالث، الذي تم استهدافه أيضاً بـ9% من الهجمات.

وفيما يتعلق بالعصابات المتخصصة في برمجيات طلب الفدية الأكثر نشاطاً في المنطقة، كانت عصابة LockBit مرة أخرى هي الأكثر انتشاراً، حيث قامت بنشر 38% من بيانات الضحايا من المنطقة على مواقع تسريب البيانات. وجاءت عصابة BlackCat (ALPHV) في المرتبة الثانية بنسبة 12% من الهجمات. واحتلت عصابة Arvin Club المرتبة الثالثة، التي قامت بـ7% من جميع هجمات برمجيات طلب الفدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي عام 2023، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي (التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة المناطق المستهدفة) زيادة كبيرة بنسبة 65% في ضحايا برمجيات طلب الفدية التي تم نشرها على مواقع تسريب البيانات، حيث ارتفعت من 32 في عام 2022 إلى 53 في العام الماضي. وكان عدد الدول في جنوب أفريقيا التي تم نشر بياناتها على مواقع تسريب البيانات مستقراً في كلا العامين، حيث وصل إلى 28 دولة في عامي 2022 و2023.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: «في عصر تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار، تقف دولة الإمارات في طليعة التحول الرقمي. لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تأمين مشهدنا الرقمي، ومع ذلك لا تزال برمجيات طلب الفدية تمثل تهديداً كبيراً لنا. يعتمد مجرمو الإنترنت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية أكثر تقدماً وتعقيداً، ويتم استخدام هذه التكنولوجيا الآن التي كانت مرتبطة في المقام الأول بالجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، على نطاق واسع، بمن في ذلك الناشطون في مجال الاختراق الإلكتروني، ولذلك نحث الجميع، بما فيهم الشركات ومنظمات القطاع العام والجهات التنظيمية، ومقدمو خدمات الأمن السيبراني، ووكالات إنفاذ القانون، على التعاون معاً واتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في أهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية».





سوق اختراق البطاقات البنكية في تراجع

على عكس المناطق العالمية الأخرى التي شهدت انتعاشاً جديداً، واصل سوق اختراق البطاقات البنكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اتجاهه خلال السنوات القليلة الماضية نحو التباطؤ. وفي عام 2023، وجد خبراء مجموعة آي بي زيادة بنسبة 2% فقط في عدد البطاقات المخترقة الصادرة عن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة بنسبة 36% في البطاقات المخترقة، حيث ارتفعت من 98,339 في عام 2022 إلى 133,320 في عام 2023. وارتفع في تركيا عدد البطاقات المخترقة المكتشفة بنسبة 13% ليصل إلى 77,611، وفي جنوب أفريقيا، انخفض الرقم في عام 2023 بنسبة 22% من 71,770 إلى 56,317 في عام 2023. وشهدت مصر زيادة ملحوظة، حيث وصل عدد البطاقات المخترقة إلى 18,499، بزيادة 154% عن العام السابق.