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تعالج نفسها من الاكتئاب بعدم النوم 36 ساعة

2/28/2024 7:17:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضمت امرأة بريطانية تدعى جيمي جونتون (47 عاماً) تعاني من الاكتئاب، لتجربة سريرية تتمثل في البقاء مستيقظة لـ 36 ساعة، حسب موقع 24 الإلكتروني. وأظهرت النتائج أن قرابة نصف المشاركين في التجربة بمن فيهم جيمي، شهدوا تحسناً كبيراً في حالتهم.

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