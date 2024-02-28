تعالج نفسها من الاكتئاب بعدم النوم 36 ساعة

تعالج نفسها من الاكتئاب بعدم النوم 36 ساعة
التاريخ
2/28/2024 7:17:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
انضمت امرأة بريطانية تدعى جيمي جونتون (47 عاماً) تعاني من الاكتئاب، لتجربة سريرية تتمثل في البقاء مستيقظة لـ 36 ساعة، حسب موقع 24 الإلكتروني. وأظهرت النتائج أن قرابة نصف المشاركين في التجربة بمن فيهم جيمي، شهدوا تحسناً كبيراً في حالتهم.
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