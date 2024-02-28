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ابتكار صمام أبهري من أنسجة متبرع

2/28/2024 7:17:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينيف الطبية الروسية، أن جراحي القلب ابتكروا أول صمام أبهري في العالم من أنسجة متبرع بها، وفق ((تاس)).

ويشير بيان المكتب الإعلامي إلى أن الفريق العلمي بإشراف الدكتور رومان كوماروف مدير قسم جراحة القلب والأوعية الدموية في جامعة سيتشينيف الطبية تمكن من ابتكار أول صمام بيولوجي أساسه تأمور (غشاء محيط بالقلب) متبرع به.

ويشير مصدر في المكتب الإعلامي إلى أن هذا الابتكار فريد من نوعه؛ لأنه يتميز باستخدام طريقة خاصة في معالجة المواد البيولوجية والمحلول الخاص لتخزينها، الذي بفضله لا تتكلس مكونات الصمام، التي تعتبر واحدة من المشكلات الشائعة عند زراعة الأعضاء الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك وفقاً للبيانات الأولية مدة خدمة هذا الصمام أطول بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالصمام الأبهري الاصطناعي المستخدم حالياً.

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