روائع الفنون تزيّن بيوت «سكة للفنون والتصميم»

سلسلة تجارب وأعمال فنية متنوعة يقدمها مهرجان سكة للفنون والتصميم، عبر نسخته الـ 12، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، في حي الشندغة التاريخي، بمشاركة أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والخليج والعالم، حيث تسعى ((دبي للثقافة)) من خلاله، إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتهيئة بيئة مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب، وتمكينهم من المساهمة في إثراء المشهد الفني المحلي، تجسيداً لرؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

فنون وألوان

وبدت بيوت المهرجان الذي يستمر حتى 3 مارس المقبل، عامرة بروائع الفنون والألوان، حيث يحتضن ((البيت الخليجي الرقمي)) تشكيلة أعمال رقمية، تحمل بصمات فنانين من الخليج، ومن بينهم الكويتية دانة الرشيد التي تعرض ثلاثة أعمال، هي: ((رقمنة الحياة)) و((الحكيم والوباء)) و((هل تأكل وحيداً؟))، بينما يطل البحريني أحمد الكويتي بعمله ((الحلوى))، أما الإماراتي محمد المنصوري، فيقدم سلسلة لوحات تحمل اسم ((العزلة)).

وبين جدران ((البيت الخليجي))، تعرض الفنانة السعودية أفنان البلادي عملها التجريدي ((حبال الحياة))، وفيه تضيء على المسارات المختلفة التي سلكتها المرأة العربية للتعبير عن قوتها، وتسعى الإماراتية فاطمة الكتبي، وزميلتها الباكستانية عائشة، من خلال عملهما الفني ((محبة))، إلى استكشاف التواصل الثقافي.

ويجمع ((بيت الثقافة الحضرية)) بتنظيم ذا ووركشوب دبي، الكثير من الروائع الفنية، ومن بينها عمل ((نول الضوء)) للفنانة الروسية دينا سعدي، التي تدعو من خلاله إلى فتح الأبواب، ومد الأيادي لمن يبحثون عن دعم المجتمع، في حين تواصل الفنانة اليمنية مي علي، عبر عملها ((سعيد 2.0))، رحلتها في استكشاف الضوء، وتفاعله مع العناصر الطبيعية.

ويجمع ((بيت 436)) تحت سقفه مجموعة من الأعمال المبتكرة، ففيه تعرض الفنانة الإماراتية اليازية أحمد الفلاسي، عملها الفني ((غير ملحوظ))، الذي تناقش عبره مسألة اندماج المجتمعات البدوية مع نظيرتها الحضرية، فيما يعكس عمل ((مخطوطة خرابيط - تتبع الشخابيط)) للفنانة الإماراتية عائشة بن حيدر، رحلة تحويل مجموعة من رسوماتها الطفولية إلى مخطوطة تاريخية، وعلى ذات النسق، سارت مصممة الغرافيك الكورية سويونق بارك، في عملها ((التنقيب في الذاكرة – تتبع الشخابيط)).

وتحت سقف بيت ((314))، تعرض الفنانة الإماراتية أميرة علي بوكدرة، مشروعها ((عكوس أدبية))، وتقدم الأمريكية كيرستن ساندز ديكر، عمل ((لا أثر))، ويعرض بيت ((أَرشَفةْ الحَاضِرْ))، سلسلة صور فوتوغرافية، توثق تفاصيل الحياة الثقافية والاجتماعية اليومية في الدولة، كما يقدم البيت مجموعة جلسات وورش عمل تفاعلية، تهدف إلى تحفيز الشباب على التعلم من كبار المواطنين ((كبارنا)).

ويضم ((بيت 207)) ((جدارية صديقة للبيئة))، استلهمتها الفنانة الإماراتية بتول البلوشي من صحراء الإمارات، وتعبّر الفنانة عزيزة محمد الحمادي من خلال لوحتها ((الصبر))، عن وجهة نظرها الخاصة حول مفهوم الصبر، ومن خلال عمله التركيبي ((خيالات الظلال))، يوظف الجزائري بوبكر بوخاري المجوهرات.

((ظل الماضي))

ويحتضن ((بيت 206))، العديد من القطع الفريدة، ومن بينها ((البوابات الأبدية)) للفنان عبد الله النيادي، فيما يقدم الفنان جاسم العوضي عملين، الأول بعنوان ((ظل الماضي))، والثاني ((حديقة النفاق))، وتعرض الفنانة العراقية روان محي عملها ((صابون))، أما المصرية سامية صالح، فتقدم قطعتها الفنية ((اللعبة))، وتطل السورية سارا كمار بعملها ((واحد)).