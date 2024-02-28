مكتبة محمد بن راشد تختتم «الابتكار بريشة فنان»

اختتمت مكتبة محمد بن راشد برامج شهر الابتكار، بفعاليتين مميزتين، الأولى كانت للرسم الحي بعنوان ((الابتكار بريشة فنان)) بإشراف الفنان التشكيلي خليفة الشيمي، وبمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث أبدعوا بريشاتهم في خلق لوحات متفردة بأسلوب مبتكر من خلال استخدام مواد مستمدة من البيئة الإماراتية ومواد قابلة لإعادة التدوير.

واستمرت فعالية الرسم الحي لمدة ست ساعات، لاقت خلالها إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الجمهور الذي خاض حواراً شيقاً مع الفنانين أثناء رسمهم للوحات التي تعد مزيجاً متفرداً يجمع بين الابتكار والاستدامة. وعقب الفعالية، عقدت جلسة حوارية شارك فيها الفنانون لمناقشة وشرح هذه الأعمال والحديث عن عنصر الابتكار في اللوحة الفنية التي جرى العمل عليها، كما تم نقل كامل الأعمال الفنية إلى معرض المكتبة لإتاحة الفرصة أمام زوّار المكتبة للاطلاع عليها.

وعقب الرسم الحي، نظمت الفعالية الثانية التي تمثلت بورشة عمل موجهة للأطفال بعنوان ((مبتكرون من أجل الوطن))، وقدّمت فيها المدربة زهرة محسن مجموعة من التجارب التي تساعد على تطوير الشخصية، وعُرضت قصص لعدد من الشخصيات المتنوعة، والتي تسعى إلى الابتكار مع ذكر صفات هذه الشخصيات والممارسات التي تدعم الإبداع، والسلوكيات التي يجب على الطفل اتباعها ليكون مبتكراً. وفي سط أجواء من التعاون والمشاركة، استمتع الأطفال بالأنشطة التفاعلية التي شهدتها الورشة.

وعلى مدار شهر فبراير، نظمت مكتبة محمد بن راشد سلسلة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة، والتي كان لها دور كبير في استقطاب ما يقارب الـ 40 ألف زائر للمكتبة خلال الشهر، والمساهمة في تعزيز شغف المعرفة وترسيخ الابتكار بين أبناء المجتمع.