«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تعزز تعاونها مع وزارات وهيئات مصرية

زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، جمهورية مصر العربية لبحث آفاق تطوير التعاون المشترك. وخلال الزيارة، التقى الوفد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في التعليم، وتنمية وتطوير قدرات الشباب.

دور ريادي

وأكد جمال بن حويرب، خلال الاجتماع، متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في المنطقة العربية، كما أشار بن حويرب إلى حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل رفع مستويات التنافسية في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.

الاستثمار في التعليم

من جهته، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاستثمار في التعليم؛ كونه إحدى أهم دعائم التنمية المستدامة في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم يسهم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم.

بدوره، أكد الدكتور رضا حجازي حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تُحدث هذه الجهود نقلة نوعية في التعليم في مصر، وأن تُخرج جيلاً من الطلاب القادرين على مواكبة التحديات وبناء مستقبل أفضل لهم.

إرث معرفي

وزار جمال بن حويرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في مقر مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، بهدف مناقشة أطر التعاون المشترك بين الطرفين، لصون الإرث المعرفي.

وأبرمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، وأقيمت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبموجب بروتوكول التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ووزارة الرياضة والشباب المصرية، اتفق الجانبان على بذل جهود ثنائية للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تشكيل لجنة بين الجانبين لمتابعة كل الأعمال الناتجة عن التعاون المشترك بينهما والمشاريع والبرامج المنفذة.

وأكد جمال بن حويرب أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حريصة على توثيق تعاونها مع مختلف المؤسسات في جمهورية مصر العربية الشقيقة.