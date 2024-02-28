سلطان بن أحمد يشهد افتتاح النسخة الـ 8 من «إكسبوجر»

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية الاعتناء والاحتفاء بالصورة لما أثبتته من أدوار استثنائية يمكن أن تلعبها، وذلك عبر توثيق اللحظة التاريخية الفارقة، وشهادتها على الحقائق وقدرتها الفائقة على التغلب على الكلمات والتعبيرات.

جاء ذلك خلال كلمة سموه أمس، في حفل افتتاح النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر 2024))، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويستمر حتى 5 مارس المقبل.

وقال سموه: إن عدستكم أيها المصورون، تغلبت على سرديات كنا نظن أن تغييرها من المستحيلات، فتفوقت على دعايات إمبراطوريات إعلامية، كلّف إنشاؤها مليارات الدولارات، وأثبتت أن العالم لا يحتاج إلى سنوات طويلة لبلورة رأي عام حول قضية إنسانية، بل يحتاج إلى صورة واحدة فقط، تحمل الحقيقة بكل أمانة.. نحن هنا اليوم لا لنحتفي بافتتاح هذا المهرجان، كما اعتدنا، بل لتكريم بطولة المصورين وتقدير دور الصورة...

وتابع سموه : خلال الأشهر الأربعة الماضية، تخطت الصورة، ومعها دور المصورين بطبيعة الحال، كافة الأدوار التي عرفناها سابقاً، لقد رأينا الصورة شاهداً على الحقيقة في أعرق المحافل القانونية الدولية، ورأيناها أيقونة للعدالة والحرية في شوارع العالم أجمع... وأضاف سموه: في قلب هذه الأحداث كان للمصورين وللصورة دور البطولة، وهو الدور الذي فتح للشعوب نافذة على العالم يخاطبونه من خلالها ليطرحوا قضيتهم ويعبروا عن مأساتهم ويشاركون الملايين أحلامهم العادلة وأفضل مثال على ذلك الشعب الفلسطيني في غزة، فمأساة أكثر من مليونين من المحاصرين والمجوّعين والمستهدفين بالقتل في كلّ لحظة دفعت العالم أجمع إلى إعادة قراءة ما كان سائداً من قبل حول القيم والأعراف الدولية ومنظومة الحقوق الإنسانية...

وكان حفل الافتتاح قد استهل بكلمة ألقاها طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أكد فيها أن المهرجان يمثل احتفالية عالمية ترسخ أثر الصور.