الدورة السادسة من «القمة الثقافية - أبوظبي» تنطلق 3 مارس المقبل

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الدورة السادسة من القمة الثقافية - أبوظبي خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل تحت شعار ((مسألة وقت)) في منارة السعديات بأبوظبي لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والفنانين والمتخصصين في الثقافة لمشاركة القصص الملهمة ودراسات الحالة ووجهات النظر العالمية.

وسيلقي خلال اليوم الأول من القمة الشاعر والمفكر السوري علي أحمد سعيد إسبر، المعروف أيضاً باسم أدونيس، كلمة رئيسية والعديد من المجموعات الشعرية، ويعتبر زعيم الحركة الحداثية في الشعر العربي المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو أحد المرشحين الدائمين لجائزة نوبل للآداب، وأول أديب عربي يفوز بجائزة غوتة عام 2011.

وتفتتح القمة الثقافية أبوظبي 2024 سلسلة حوارية جديدة بعنوان ((الحوار الوزاري)) الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي واليونسكو. وتتيح هذه المنصة الفرصة لوزراء الثقافة لتبادل الأفكار مع قطاع الثقافة والإبداع العالمي حول نتائج مؤتمر اليونسكو ((موندياكولت)) لعام 2022، وكيف يرون في عملهم تمهيداً نحو عقد الدورة المقبلة من المؤتمر 2025. وسيشارك في هذه الجلسة محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإرنستو أتون راميريز، مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونسكو.

وتتضمن القمة أيضاً العديد من الجلسات الحوارية الملهمة.